Angelina Mango: la gaffe di Fiorello spiazza / L’ex Amici 22 debutta a Viva Rai 2 e..

Amici 22 di Maria De Filippi: Angelina Mango é ospite a Viva Rai2 e…

Angelina Mango segna un nuovo debutto a Viva Rai 2, un’ospitata TV che é ora virale nel web, anche per una gaffe di Rosario Fiorello. L’ex concorrente e vincitrice del circuito canto ad Amici 22, nonché figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango segna il suo ritorno in TV, da special guest, per una nuova puntata di Viva Rai Due datata 23 maggio 2023. Occasione in cui il conduttore si palesa particolarmente entusiasta dell’ospitata della giovane promessa della musica made in Italy, per poi commettere un clamoroso errore.

Reduce dal rilascio del primo Ep lanciato ad Amici, Voglia di vivere, Angelina Mango registra al comeback televisivo una travolgente performance promozionale di Ci pensiamo domani, il nuovo singolo estratto dal primo vero disco lanciato nell’industria musicale italiana, le cui immagini sono ora virali nel web. In particolare, su TikTok, tra gli altri un video dell’esibizione TV condiviso dai fan della cantante segna interazioni social di consenso generale.

Ma un curioso particolare desta imbarazzo in Angelina Mango, nel mezzo della sua ospitata TV. Si tratta di una gaffe commessa da Rosario Fiorello, quando nell’introdurre l’ospite uscente da Amici 22 a Viva Rai Due lo showman presenta la madre d’arte Laura Valente come Caterina Valente. Insomma, Fiorello sbaglia il nome della mamma d’arte di Angelina Mango, rimasta orfana del papà d’arte Pino Mango, il quale veniva a mancare in seguito ad un infarto. La reaction della buona cantautrice alla gaffe del one man show? Angelina si riserva della facoltà di non correggere Rosario, nonostante l’inequivocabile errore del conduttore tv, accennando un sorriso dettato dall’impasse. Ma l’imbarazzo della giovane é palpabile.

Angelina Mango duetta con Fiorello: dall’impasse alle note condivise

Altra nota sorprendente dell’ospitata TV, é però il duetto che Angelina registra con Fiorello sulle note di Ancora e Io Vagabondo. Tutto questo accade mentre, via social, i fan della figlia d’arte si dicono al settimo cielo per le date di appuntamento attesi in tutta Italia con Angelina, per la promozione del primo Ep della lucana. Si tratta dell’instore tour che prende il nome dell’Ep, il Voglia di vivere instore-tour.











