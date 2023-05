Angelina Mango/ “La morte di mio padre? Senza la musica non ce l’avrei fatta”

Angelina Mango il passato con un cognome pesante: le sue parole

Angelina Mango ha vinto nella categoria Canto di Amici 22, ma a trionfare è stato il ballerino Mattia Zenzola. Un grande traguardo per la figlia d’arte, il cui cognome sebbene sia un onore è anche un grave peso da sopportare. Ai microfoni di Vanity Fair, la cantante ha parlato proprio di questa responsabilità che condivide con il fratello Filippo.

Amici 22, Angelina Mango annuncia l'instore tour Voglia di vivere/ Il nuovo traguardo

“Non posso dire di essermela vissuta sempre con serenità all’interno della scuola, anche se fin da piccola ho cercato di non vedere le cose che mi danno fastidio. Ricordo che, al momento del provino di Amici e al Concerto del Primo Maggio, sentivo tanta pressione per via del cognome, ma forse è stato anche uno stimolo per dare ancora di più che ha portato alla nascita di altri problemi come l’ansia ” confessa Angelina Mango: “Penso che sia nata per via di alcuni traumi che ho subìto, ma credo che sia importante aver riconosciuto le mie fragilità: riuscirci è già una buona parte del lavoro per conviverci“.

Amici 22: Angelina e Wax coppia dell'estate?/Volano insieme a RDS Summer Festival

Angelina Mango e il ricordo della morte del padre

Angelina Mango è la figlia di Pino Mango, noto cantante italiano morto nel 2014 durante un concerto. “Non mi sento bene” aveva detto al microfono, ma era già troppo tardi. L’artista è stato stroncato da un infarto e non c’è stato nulla da fare per salvarlo.

La seconda classificata di Amici 22, ai microfoni di Vanity Fair, ha ricordato il dolore per la perdita del padre: “Senza la musica avrei compresso troppe cose nella mia testa e forse sarei scoppiata. Nella musica si parla d’amore, è quello che alleggerisce il mondo. Se non avessi avuto quel sentimento non avrei superato un bel niente“.

Classifica iTunes, Amici 22: debutto in Top20 per Angelina e Wax/ Tutte le posizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA