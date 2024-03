Angelina Mango: “La noia” é in classifica nel Regno Unito/ Il debutto, dopo Sanremo 2024

Eurovision Song Contest: l’ex Amici Angelina Mango debutta nel mercato UK, dopo Sanremo 2024!

Nell’attesa per il debutto all’Eurovision Song Contest 2024 con la performance di La noia, per la conquista del titolo di canzone di risonanza internazionale, Angelina Mango raggiunge un importante traguardo. Reduce dalla certificazione del disco di platino, conseguito per le vendite del singolo vincitore di Sanremo 2024, La noia, fortemente sostenuto dai voti di radio e stampa ad annullamento a quelli del televoto in favore del secondo classificato Geolier, Angelina Mango debutta nelle classifiche UK. Mentre Geolier avanza incontrastato nella sua world Domination, imponendosi come il più giovane Big di Sanremo 2024 dal miglior debutto in termini di ascolti in streaming su Spotify Global, con la hit sanremese I’ p’ me, tu p’ te, con tanto di featuring prestato in favore a Mahmood per il singolo post-Festival Personale, Angelina Mango debutta nel mercato anglosassone, facendo ben sperare nei voti che dall’UK potrebbero giungere a suo favore per la vittoria dell’Italia a sua rappresentanza all’Eurovision Song Contest 2024.

Amici di Maria De Filippi: Angelina Mango vincitrice dell’Eurovision Song Contest 2024, dopo il trionfo sanremese?

Il brano La Noia, scritto dalla stessa Angelina insieme a Madame e Dardust, entra per la prima volta nella classifica Top Viral di Spotify UK. La canzone si piazza alla posizione 23° posto, da più alta nuova entrata. Il brano vincitore di Sanremo 2024, fortemente promosso da radio e stampa in Italia si direbbe un must listen to, ed entra a far parte anche di due classifiche americane

di Billboard USA. Il pezzo si piazza nella chart globale Hot 200 e nella Global Excl- USA, rispettivamente alla posizione 110 e al 51esimo posto.

Risultati che farebbero sperare per un buon piazzamento di La noia all’Eurovision di Malmö, in Svezia. La proposta lucana di Sanremo 2024 nella previsione dei dei bookmarks occupa il terzo posto, tra le scommesse sul vincitore ESC 2024, alle spalle rispettivamente delle entries di Croazia e Ucraina.

Nel frattempo, intanto, per la quota Amici 23 corrente Ayle é tra i promossi 15 concorrenti che accendono al serale!











