Angelina Mango: “La Noia? Una canzone autobiografica…”/ La confessione che anticipa Sanremo 2024

Amici 22, Angelina Mango é la papabile vincitrice di Sanremo 2024: lo spoiler de “La noia” é vincente!

Sale l’attesa generale dell’occhio pubblico per il via al Festival di Sanremo 2024 e, intanto, dei concorrenti Big sanremesi tra i candidati favoriti alla vittoria si impone Angelina Mango, in pole position. O almeno questo é il pronostico a prima firma su Il sussidiario.net,che si profila alla luce delle anticipazioni che gli stessi concorrenti Big rilasciano a mezzo dichiarazioni alla conferenza stampa, sulle canzoni in corsa al Festival di Sanremo 2024. E l’occasione mediatica é un evento nell’evento sanremese in onda sulla piattaforma di streaming online, Raiplay.it.

“È un pezzo up, ma nella mia testa non lo è del tutto -fa sapere Angelina Mango all’esordio della presentazione di La noia-, perché è molto emotivo, è una canzone autobiografica”. Insomma, la commistione del titolo e il preannunciato sound “up tempo”, che fa ballare e diverte in una sonora contrapposizione -“La noia”- può dirsi anzitempo ben-promettente. Un’idea di canzone vincente, quella della voce vincitrice al circuito canto di Amici 22.

“E le canzoni autobiografiche possono essere ‘tunz-tunz’, ma allo stesso tempo arrivare in modo verticale. Parla di me”, prosegue lo spoiler della papabile prima classificata alla finale di Sanremo 2024. Anche per molti scommettitori, tra i bookmaker all’attivo sulle piattaforme di scommesse online, e secondo i risultati dei principali sondaggi online, rispetto alla vittoria del Festival, Angelina Mango risulta la principale scommessa per il titolo di Canzone alla finale di Sanremo 2024.

Angelina Mango si dichiara grata ad Amadeus

“Il panico ce n’é -fa sapere in aggiunta la possibile primadonna vincitrice di Sanremo 2024, che nel caso del trionfo reale farebbe vincere il sesso femminile alla kermesse dopo la pole position di Marco Mengoni a Sanremo 2023- ed é anche entusiasmo, adrenalina …e pensare che sia solo un assaggio mi impaurisce un po’”. Il debutto festivaliero (si parla della prima gara a Sanremo con la principessa pop della Generazione zeta), al Teatro Ariston della kermesse ligure prevista dal 6 al 10 febbraio 2024 e in onda in chiaro tv su RaiUno e in streaming su Raiplay, per Angelina Mango segna anche il voler inseguire le orme di artista del compianto padre Pino Mango, il quale veniva a mancare quando lei era un’adolescente, stroncato da un infarto sul palco: “Mio padre si é esibito su questo palco 40 anni fa …un luogo non sconosciuto alla famiglia…una grande emozione sarà quella di calcare un palco”, dichiara con la voce tremolante, la cantautrice lucana, regina dell’ultima estate 2023 con il tormentone post-Amici 22, “Ci pensiamo domani”.

E ad Amadeus, numero uno del Festival, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2204, va dalla ex Amici 22 promossa all’upgrade di Big, Angelina Mango, il più sentito: “vorrei dirgli: grazie”. Nel frattempo, inoltre, trapelano gli autori delle canzoni del Festival…











