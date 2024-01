Angelina Mango: “Maria De Filippi è ancora presente nella mia vita”/ “Spero di non deluderla mai…”

Angelina Mango, al Festival di Sanremo 2023 ‘nel segno’ di Maria De Filippi

L’attenzione mediatica è ad oggi ampiamente rivolta al Festival di Sanremo 2024, quando ormai manca poco meno di una settimana al suo avvio. Grande attesa per il debutto sul palco dell’Ariston di Angelina Mango; la giovane cantante ha inanellato una hit dietro l’altra dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi ed è lecito credere che la prossima avventura sanremese riserverà liete sorprese.

Non c’è dubbio che per Angelina Mango l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi sia servita come trampolino di lancio; il suo impatto sull’industria discografica è però tutto frutto nel suo immenso e naturale talento. Le origini però non si dimenticano e, come riporta Novella 2000, la prossima concorrente del Festival di Sanremo 2024 ha rilasciato di recente un’intervista dove ha rinnovato i suoi elogi nei confronti di Maria De Filippi.

Angelina Mango: “Sono contenta che Maria De Filippi sia fiera di me…”

“Lei è presente nella mia vita, non abbiamo assolutamente interrotto il nostro rapporto. Sono contenta che lei sia fiera di me perché ha avuto un’importanza molto grande nel mio percorso e lo ha tutt’ora. Spero di non deluderla mai…”. Queste le parole al miele di Angelina Mango per Maria De Filippi – riportate dal portale – che mettono in evidenza come oltre l’esperienza nel talent il rapporto con la conduttrice sia ancora oggi florido e necessario.

Angelina Mango – come sottolinea Novella 2000 – non ha mai nascosto la sua particolare stima e affetto nei confronti di Maria De Filippi. Anche poco dopo l’esperienza ad Amici ebbe modo di sottolineare quanto la conduttrice sia stata importante in quel percorso, in primis dal punto di vista umano. “E’ bastato poco per trovarsi in sintonia, ti sa leggere dentro… La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo, ho capito che potevo farcela”.

