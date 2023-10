Angelina Mango: “Mi hai dato tutto…”/ L’ex Amici 22 é sold-out anche a Roma: le reazioni

Angelina Mango: il fenomeno pop di Amici 22 avanza incontrastato, con il Voglia di vivere tour

Avanza incontrastato il successo dell’ex Amici 22 Angelina Mango, che segna il sold-out integrale del tour Voglia di vivere, il tutto esaurito anche a Roma. Può dirsi, non a caso, il fenomeno pop del momento, Angelina Mango. Tra i nuovi traguardi al rilascio del singolo Che t’o dico a fà, l’ex concorrente cantautrice ad Amici 22 conquista la cover di Generazione zeta -playlist su Spotify Italia- per l’influenza esercitata dal punto di vista del volume degli stream con il brano come proposta musicale rappresentativa dei giovani, dopo il sold-out integrale del Voglia di vivere tour, che la vede protagonista sui palcoscenici più ambiti nei club da Nord a Sud in Italia.

E dopo il tutto esaurito registrato alle prime date del tour, Napoli, la città a cui é ispirata la canzone tormentone del momento Che t’o dico a fa, e Bari, arriva il soldout di Roma per il Voglia di vivere tour di Angelina Mango.

La figlia d’arte dell’ex lead-voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, porta in scena sul palco capitolino la sua inconfondibile energia di icona pop nascente, sfoggiando mise sexy, sporty e casual, come a volersi imporre la “Britney Spears italiana”. Tra le canzoni in scaletta, particolarmente virale a mezzo social si rende sul re cinese TikTok Fila indiana, un’esibizione di Angelina Mango che registra un tripudio di interazioni da parte degli internauti attivi online.

La reaction di Angelina Mango al sold-out

E non può di certo farsi mancare la reaction social dell’astro nascente del pop via Instagram, al soldout conseguito al club di Largo Venue nella Capitale. “Terzo live, città dell’amore…grazie Roma, mi hai dato tutto… Spero di aver fatto lo stesso…”, é la caption che la figlia d’arte ed ex Amici 22, a dispetto di detrattori e la polemica che la vede coinvolta, rilascia per iscritto in un post di gratitudine generale destinata ai follower, fan in primis.

