Angelina Mango: “Mi hai spezzato in due…”/ Il messaggio social dell’ex Amici 22 é virale!

Angelina Mango é sold-out a Bari: il messaggio social

Angelina Mango si candida al titolo di fenomeno pop del momento, dopo l’esordio TV in musica ad Amici 22, e intanto si lancia andare ad un messaggio social virale. Si tratta del post che l’ex Amici 22 rilascia via social, dal suo profilo Instagram, dove lei si pronuncia dopo le date del Voglia di vivere tour interamente soldout di Napoli, Bari e Roma. A margine della data sold out di Bari, sulla scia del successo del nuovo singolo dedicato alla adorata city del predecessore fenomeno pop ad Amici 21 LDA, Che t’o dico a fà, la cantautrice lucana si confida, così, con i follower, al ritorno sui social: “Bari mi hai spezzato in due, abbiamo fatto il panico…Puglia torniamo presto”. Parole pregne di emozioni al cardiopalmo palpabili, che l’ex concorrente cantautrice ad Amici 22 rilascia pubblicamente, lasciando trapelare un sentiment di gratitudine nutrito verso i supporters che la seguono sin dall’esordio TV ad Amici, dopo il primo concerto tutto esaurito segnato a Napoli per il “Voglia di vivere tour”.

La gratitudine nutrita verso i fan

Il post, che é ora tra i thread e trend di discussione accesa più virali su Instagram, segna in un tripudio di interazioni social di consenso anche la reaction social di Benedetta Vari. La ballerina, anche lei ex concorrente al talent show di Maria De Filippi e amica intima per il gossip in quanto fiamma “top secret” del vincitore Mattia Zenzola ad Amici 22, scrive tra i commenti del web sotto il post della Mango: “Tu ci hai spezzato in due!”.

Al di là del soldout integrale del Voglia di vivere tour, Angelina Mango celebra anche altri traguardi raggiunti con il nuovo singolo Che t’o dico a fà: la nuova proposta musicale dell’ex Amici 22 dal sound partenopeo é #1 tra le tendenze per la musica con il video ufficiale del brano, #1 nella classifica iTunes Top Songs tra i brani più acquistati su iTunes Italy, é il miglior debutto femminile al netto dei brani di Sanremo 2023 per il volume di stream, con oltre 193mila ascolti in riproduzione, su Spotify Italia. Un dato, quello streaming, che scatena la polemica online del momento.

Insomma, il successo di Angelina Mango con Che t’o dico a fà si direbbe la colonna sonora portante del Voglia di vivere tour nei club made in Italy. Una tendenza che, forse, nasce per esorcizzare la paura generale per una possibile emergenza terremoto ed eruzione a Napoli, che dallo scorso settembre registra sciami sismici dovuti al fenomeno bradisismo che contraddistingue nel mondo i Campi Flegrei.











