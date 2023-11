Angelina Mango ospite a “Che tempo che fa” e “Ci pensiamo domani” é triplo disco di platino/ I traguardi 

Amici 22, Angelina Mango debutta a Che tempo che fa e…

Dopo il successo e la popolarità raggiunti al debutto TV in musica ad Amici 22, il fenomeno Angelina Mango avanza con il triplo disco di platino per “Ci pensiamo domani” e l’esordio a Che tempo che fa. Ospite al debutto nel salottino del format condotto da Fabio Fazio, Angelina Mango presenzia nella sua perfetta silhouette in un glamour Total black look glitterato, sfoggiando il suo inconfondibile charme di popstar e imponendosi così come una “Britney Spears italiana”. Sul palco dell’evento l’ex Amici 22 conferma il successo che avanza di Che t’o dico a fà, il nuovo singolo autunnale ai vertici delle hit parade in Italia, con un’esibizione iconica che a colpi di dance moves di un flamenco pop é ora virale sui social in un post dell’artista.

Il triplo disco di platino

Ma non é tutto. Perché, inoltre, così come si apprende dalla nota metodologica degli ultimi dati aggiornati a metà novembre 2023 di FIMI/GFK, Angelina Mango si aggiudica la nuova certificazione di vendite musicali, di triplo disco di platino per il tormentone della scorsa estate Ci pensiamo domani. Si tratta del singolo estivo che Angelina Mango presentava per la prima volta all’esordio TV in musica ad Amici 22 di Maria De Filippi.

“Potevo ballare con lui

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente

Ho solo te”@angelinamango_ con “Che T’o Dico A Fa’” live a #CTCF 👏🏻✨ pic.twitter.com/zCL7vqKdOJ — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 12, 2023

E alla luce dei nuovi traguardi raggiunti, non mancano le reaction dell’ex Amici 22.

“Ma quindi se vado a @chetempochefa sono adulta? #CTCF”, scrive sibillinamente felice Angelina Mango in un post pubblicato via X. E non manca il feedback dell’ex Amici 22 al triplo platino raggiunto con il singolo estivo: “TRE DISCHI DI PLATINO X CI PENSIAMO DOMANI… ma siamo pazziiiii”, si legge poi nel nuovo post che Angelina Mango rilascia sempre sul re dei social. Per la quota Amici 23, il successo vede invece protagonista Holden…

