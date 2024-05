Angelina Mango pronta per Eurovision 2024 svela un retroscena su Maria De Filippi/ Il gesto prima dello show

Maria De Filippi e il retroscena svelato da Angelina Mango: “Mantenuto un bel rapporto”

È tutto pronto e finalmente l’attesa è finta: questa sera Angelina Mango con la sua La Noia in rappresentanza dell’Italia si esibirà nella seconda semifinale dell’Eurovision 2024. È volata al Malmo in Svezia a giovane cantante e figlia d’arte a conclusione di una anno che è stato zeppo di soddisfazioni e successi. Esattamente un anno fa, infatti la 24enne trionfava nel circuito canto di Amici 2023, poi l’accesso al Festival di Sanremo 2024 dove ha incantato tutti trionfando con La Noia, non senza polemiche per la mancata vittoria di Geolier.

Ed adesso è pronta per la nuova avventura all’Eurovision 2024 ma prima di allora ha rilasciato svariate interviste tra cui una molto interessante a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha rivelato in che rapporti è rimasta con Maria De Filippi ed un gesto che la conduttrice ha fatto poco prima dello show: “Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio.”

Angelina Mango pronta per l’Eurovision 2024, gli auguri di Maria De Filippi: “In bocca al lupo”

E mentre Maria De Filippi e Mediaset per tifare al meglio Angelina Mango all’Eurovision 2024 ha scelto di far slittare la semifinale di Amici 23 serale 2024 al giorno successivo, domenica 12 maggio 2024, Angelina Mango per la conduttrice ha speso sempre parole piene di stima e gratitudine: dopo la vittoria a Sanremo aveva ricordato Maria De Filippi con le seguenti parole: “Grazie a lei ho vinto le mie paure” per poi aggiungere che Amici è stata una grande scuola. La cantante aveva rivelato che la conduttrice l’aveva aiutata molto, tanto da esserle sempre stata vicino. Da parte sua, invece, Maria De Filippi aveva dichiarato: “In bocca a lupo ad Angelina Mango da tutti noi”.











