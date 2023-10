Angelina Mango, regina su TikTok: batte Annalisa, Marracash e Gué/ Le posizioni nella “Hot 50 Italia”

Angelina Mango sbaraglia la concorrenza anche su TikTok

Si registra un successo inarrestabile per Angelina Mango nell’industria musicale, che dopo l’esordio TV che l’ha vista classificarsi seconda ad Amici 22, conquista il vertice della Hot 50 Italia su TikTok!

Ebbene sí, a dispetto delle critiche dei detrattori che via social la tacciano di essere beneficiata da una sovrapposizione mediatica nel successo, l’ex concorrente cantautrice al talent show di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango, può dirsi il fenomeno pop del momento, anche su TikTok. Mentre il suo Voglia di vivere tour segna il sold-out integrale nei club più ambiti, da Nord a Sud nel Belpaese, il nuovo singolo Che t’o dico a fà sbaraglia la concorrenza anche sul re del social cinese. Tanto da fare conquistare ad Angelina Mango la pole position, nella Top 5 della classifica Hot 100 Italia su TikTok.

Angelina Mango: "Mi hai fatto innamorare..."/ Il retroscena dell'ex Amici sul soldout a Firenze é virale!

Così come riportato in un apposito post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di TikTok Italy, nella Top 5 Hot 50 Italia, che accoglie le canzoni più influenti del momento in particolare per interazioni registrate sul social cinese, Angelina Mango batte tutti. Tra gli altri competitor battuti dal fenomeno di Amici 22 di Maria De Filippi, si annoverano artisti del calibro di Marracash, Gué Pequeno e l’altra ex Amici, Annalisa.

Amici 23, una sfida a sorpresa fa tremare la classe canto/ La gara interpretazione e il secondo eliminato

Così alla prima proposta classificata di Angelina Mango con Che t’o dico a fà, segue Cadillac di Boro & Artie 5ive & Andry The Hitmaker, la seconda classificata nell’ordine di gradimento, seguita a sua volta poi alla terza posizione da Insta Lova di Marracash & Guè.

Fuori dalla Top 3…

Fuori dalla Top 3, habemus poi da Madame con Gheba & Pave. Una finestra tra le stelle, alla quarta posizione nella Top5 della Hit 50 Italia, per Annalisa, che viene quindi battuta da Angelina Mango per la quota ex concorrenti di Amici e ciò che concerne l’influenza musicale registrata su TikTok. Questo dopo che la stessa Angelina Mango batte Annalisa anche per il miglior debutto femminile segnato su Spotify Italia, con il record di oltre 193mila ascolti in riproduzione al rilascio di Che t’o dico a fà, che supera in proporzione il predecessore della proposta Mon Amour di Annalisa.

Amici 23, Marisol sorprende Petit e lui la "tradisce"/ Il siparietto é virale













© RIPRODUZIONE RISERVATA