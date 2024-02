Angelina Mango, retroscena toccante sulla mamma a Domenica In/ Cos’è successo dopo vittoria di Sanremo 2024

Domenica In: Angelina Mango vince Sanremo 2024 e svela un retroscena sulla mamma Laura Valente

Non poteva mancare la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 Angelina Mango tra gli ospiti della puntata Speciale di Domenica In di Mara Venier di questo pomeriggio. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si è detta entusiasta e incredula e subito dopo ha svelato un toccante retroscena sulla sua mamma Laura Valente post vittoria. Ha rivelato infatti che la prima telefonata è stata per la famiglia ed è stata molto particolare.

ANGELINA MANGO VINCITRICE SANREMO 2024/ All'Ariston trionfa la noia

Nel dettaglio, Angelina Mango ha rivelato: “È stata una telefonata silenziosa piena di sguardi perché eravamo in videochiamata, perché non riuscivamo a parlare.” Il racconto ha emozionato anche Mara Venier la quale ne ha approfittato per ricordare come nella serata delle Cover di Sanremo 2024 la sua interpretazione del brano La Rondine del papà Pino Mango è stata impeccabile ed emozionante un bellissimo omaggio al papà scomparso che ha commosso tutti e che forse avrebbe meritato la vittoria.

Sanremo 2024, Angelina Mango “Vincitrice? Non ci credevo"/ Geolier spegne le polemiche, Annalisa delusa ma...

Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024: “ESC? Fiera di rappresentare l’Italia”

Durante la chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, Angelina Mango ha fatto un bilancio sulla sua esperienza sanremese a partire dalla sua reazione a caldo al momento della proclamazione della vittoria con la sua canzone La Noia: “Oggi ho capito che era tutto vero, mi sono svegliata stamattina ed ho controllato twitter per capire se era tutto vero. Sono veramente felice ed orgogliosa, non me lo aspettavo minimamente e sto ancora metabolizzando.” E poi ha aggiunto: “Mi sono divertita da morire, ho vissuto una settimana meravigliosa.”

Annalisa in crisi dopo la vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024?/ Il video della reazione è virale!

Da regolamento chi vince il Festival di Sanremo partecipa all’Eurovision Song Contest che quest’anno si svolgerà in Svezia, più precisamente a Malmo. E dunque Angelina Mango rappresenterà l’Italia con il suo brano vincitore La Noia sarà una donna a parteciparvi dopo 10 anni, tuttavia a Domenica In ha rivelato di non aver ancora metabolizzato il tutto: “Devo ancora entrare nell’ottica ma sono fiera di rappresentare il mio Paese”











© RIPRODUZIONE RISERVATA