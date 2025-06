Angelina Mango si mostra con un nuovo look sui social, frutto del cambiamento intercorso nella sua vita di recente dopo Sanremo

È successo arrivato all’improvviso ha sconvolto la vita di Angelina Mango, che si è ritrovata ad appena vent’anni a vincere prima amici e dopo ancora Sanremo con il suo brano ormai cult “La noia”. Un’onda che Angelina non ha saputo gestire, o meglio che ha deciso di affrontare prendendosi del tempo per sé. La giovanissima figlia d’arte, già molto apprezzata come dimostrano anche i risultati ottenuti, ha scelto di vivere un periodo di pausa dopo la vittoria sul palco dell’Ariston. Così, Angelina, si è dedicata agli esami universitari che aveva messo da parte per prendere parte allo show di Maria De Filippi, e allo stesso tempo ha riscoperto la bellezza della musica nella sua intimità, con concerti per amici e familiari, ma non solo. Angelina Mango, infatti, si è dedicata come una qualsiasi giovane di vent’anni alle cose più semplici, dalla pizza con gli amici ad un cambio look.

Angelina Mango, il ritorno particolare alla musica/ "Non so ancora chi sono, ma..."

È proprio il look di Angelina Mango è finito nelle ultime ore sulle pagine di gossip. La cantante, infatti, si è mostrata sui social, dove è tornata ad essere attiva, con una capigliatura diversa da quella che conoscevamo. Il colore chiaro di capelli che lasciava scoperto il viso, ha lasciato posto negli ultimi giorni ad un colore un po’ più scuro e ad un taglio con una frangetta. Un cambio di look, dunque, per Angelina Mango, che avrà espresso la sua volontà di cambiamento anche nel look, come spesso si fa.

Angelina Mango, Jovanotti le fa una dedica commovente: "Aspetto il tuo ritorno"/ Lei scoppia in lacrime

Angelina Mango, vita quotidiana e felicità riscoperta

Angelina Mango, dunque, sembra stare meglio dopo il periodo di smarrimento post Sanremo 2024: i fan non l’hanno mai abbandonata neanche nel suo momento di sconforto, e hanno fatto il tifo per lei in ogni istante, come dimostrano anche i commenti sotto il post della giovane, che non perdono occasione per farle i complimenti Per la sua nuova capigliatura. C’è poi, chi tra i commenti, ribadisce la voglia di tornare a sentire la musica della giovane, che nonostante la giovane età ha già una vasta platea di fan a sostenerla in ogni momento, che sia la casetta di amici di Maria De Filippi, il palco dell’Ariston o la cameretta nella quale ha deciso di rifugiarsi per un periodo di tempo.