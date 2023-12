Angelina Mango sbanca tra gli “hitmaker” su TikTok/ La classifica dell’anno 2023

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango é il fenomeno pop del momento: il traguardo su TikTok

Angelina Mango é il fenomeno pop del momento, dopo l’esordio TV nell’industria musicale ad Amici 22, tanto che sbanca persino su TikTok. Sulla piattaforma musicale del re dei social cinese, TikTok, infatti, la figlia d’arte dell’ex lead voice di Maria Bazar, Laura Valente, e il compianto Pino Mango, Angelina Mango, conquista l’upgrade al titolo di influencer tra i tiktokers che registrano il maggior numero di views nell’anno che sta per concludersi. Nel dettaglio, Angelina Mango entra a far parte della classifica di fine anno 2023, relativa alle posizioni degli “Hitmakers”.

“Sono contenta che mi abbiate seguita tutto l’anno su Tiktok a vedere le cose che facevo -fa sapere in una pronta reacion al conseguimento del quarto posto nella classifica di TikTok degli Hitmakers 2023, pubblicata via post su Instagram-.. cose stupide e quelle serie e di aver utilizzato le mie canzoni così…tanto… molto strano”. Il messaggio della popolare cantautrice lucana, poi, prosegue ancora tra lo stupore e la fierezza del nuovo traguardo raggiunto in musica, ossia l’influenza conquistata sul re dei social cinese: “Un anno fa non lo avrei mai detto…un anno fa l’unica canzone utilizzata su TikTok era Formica e nel video che avevo visto inquadravano un formicaio… quindi grazie… a parte gli scherzi sono molto contenta di questo”.

La reaction di Angelina Mango al nuovo traguardo su TikTok

Queste le dichiarazioni via Instagram stories dell’ex Amici 23, che entra così a far parte della classifica L’anno su TikTok 2023 nella sezione Hitmakers “Most viewed Artists Italy”. Un traguardo importante che Angelina Mango raggiunge in un anno 2023 costellato di grandi traguardi raggiunti, come il sold out integrale del tour nei club made in Italy, Voglia di vivere tour, il successo del tormentone estivo Ci pensiamo domani e il debutto convincente dei nuovi singoli post-estate Che t’o dico a fa e Fila indiana.

E, intanto, per la quota Amici 23 Ayle super al sfida che vedeva a rischio io suo banco di studio del canto…











