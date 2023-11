Angelina Mango scatenata, tra sexy pose e passi di danza/ La reazione alla vetta nella classifica Earone

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango debutta al vertice nella classifica Earone

Angelina Mango é al settimo cielo, in reaction al traguardo musicale della prima posizione raggiunta nella classifica Earone, in quanto debuttante in pole position tra le canzoni più trasmesse in radio.

La classifica Earone Airplay Radio, aggiornata nella nota metodologica alla settimana #46 nel periodo di tempo a cavallo dal 10 novembre 2023 al 16 novembre 2023, vede al vertice Angelina Mango, ex concorrente cantautrice in corsa ad Amici 22 di Maria De Filippi, con il nuovo singolo “Che t’o dico a fà”. Seconda classificata, per il più alto volume di passaggi radiofonici nei network player radio in Italia, é Elodie con A fari spenti. Terza posizione per Nightmares di BRESH, PINGUINI TATTICI NUCLEARI. Quarta posizione per MARCO MENGONI con Un’altra storia (feat. Franco126). Quinta posizione, invece, per Selena Gomez, con il singolo Single soon.

Insomma, nella Top 5 delle canzoni più trasmesse in radio, regnano le proposte musicali made in Italy con la pole position spettante all’ex Amici 22, Angelina Mango, che riattivatasi tra le Instagram stories non risparmia una pronta reaction alla notizia del nuovo traguardo raggiunto.

La reaction di Angelina Mango al nuovo traguardo

“Che t’o dico a fa é primo in radio, grazie di cuore a tutti”, scrive Angelina Mango a corredo della nuova Instagram story che la immortala mentre si lascia andare ad una reazione social. Tra i passi di danza acrobatici e audaci, ammicca con uno sguardo seduttivo all’obiettivo fotografico dello smartphone, in una mise casual Total black e sulle note del tappeto musicale del fortunato singolo ispirato alla città di Napoli, Che t’o dico a fà. Uno dei tormentoni nel segno del pop made in Italy del momento.

Insomma, il successo per la figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta Pino Mango sembra non volersi arrestare tra i vari nuovi traguardi, dopo l’esordio TV ad Amici 22 di Maria De Filippi, che ha reso popolare in Italia la giovane cantautrice lucana, Angelina Mango.











