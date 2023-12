Angelina Mango sfida la pioggia battente, per Fiorello/ Il video che manda il web in tilt 

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si esibisce in TV come ospite a Viva RaiDue

Angelina Mango sfida la pioggia battente e raccoglie il calore del pubblico presente e TV/ streaming di Viva Rai 2, come ospite ex Amici 22, di Fiorello. Accade in occasione della nuova puntata di Viva Rai Due del 30 novembre 2023, occasione in cui la cantante sfoggia un look monocolore in tinta baby blue indossando un piumino puffer, che può dirsi la giacca must-have per la stagione autunno 2023/inverno 2024.

Ed é così che il Foro Italico di Roma si sveglia, sotto la pioggia, ma si lascia poi riscaldare dalla calda ospitata della vincitrice nel circuito canto ad Amici 22, Angelina Mango, alla nuova puntata del people show condotto da Fiorello in onda in chiaro tv su Raidue e in streaming online sul sito Raiplay. Fuori dallo studio di Viva Rai 2, la cantante ex Amici 22 e fenomeno pop rappresentativo della Generazione zeta si esibisce, nonostante la pioggia e le fredde temperature capitoline nell’avvento del Natale 2023, sulle note del singolo autunnale di successo, Che t’o dico a fa. Alla coreografia prende parte anche lo stesso conduttore Rosario Fiorello, che unitamente al resto dei ballerini nel corpo di ballo rendono la performance musicale accesa ed elettrizzante, complici i look dagli stili e colori eccentrici di tutti i performer.

Angelina Mango, come la “Britney Spears italiana”, a Viva RaiDue

Particolarmente pop, al di là delle note dell’esibizione della special guest, é il look di Angelina Mango, che contribuisce a mandare virali le immagini in formato video, via social, della performance dell’ex Amici 22.

Come una vera popstar che strizza l’occhio alla cantante di fama planetaria Britney Spears negli anni ‘2000, per l’occasione del ritorno in TV Angelina Mango indossa un piumino puffer celeste en pendant con dei jeans mom fit. Il look comfy che, con la viralità della ospitata a Viva Rai2, ora si impone come il look più gettonato nel web, complice anche il crop top argentato in paillettes luccicanti e un paio di occhiali da sole specchiettati.

