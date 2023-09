Angelina Mango shock: “Ho paura a uscire sola la sera”/ “Sto andando in farmacia, volevo mettere…”

Angelina Mango e lo sfogo sui social

Giovanissima, ma seguitissima e amatissima dai fan dopo la sua partecipazione all’ultima edizione di Amici, Angelina Mango si è lasciata andare ad uno sfogo sui social affrontando un tema importante come la sicurezza di sera nelle città italiane e la violenza sulle donne. Sono tanti i fatti di cronaca che, ogni giorno, vengono raccontati dai tg e che, troppo spesso, hanno come vittime le donne. Alla luce dei tanti episodi accaduti e che hanno sconvolto l’Italia, Angelina Mango ammette di aver paura a uscire da sola la sera e di chiamare sempre qualcuno per farsi accompagnare.

«Sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo», scrive la cantante. E poi aggiunge: «È possibile che debba avere così paura e che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto?».

La reazione dei social alle parole di Angelina Mango

Le parole di Angelina Mango non sono rimaste inascoltate, ma hanno provocato l’immediata reazione di tante ragazze e donne che hanno ammesso di avere la stessa paura della cantante. «Non dovrebbe essere possibile ma purtroppo viviamo tutte la stessa vita», le parole di una ragazza.

E ancora: «Non dovrebbe essere così ma non sai quanto ti capisco: ora come ora ogni volta che devo uscire ho l’ansia», «Non dovrebbe essere così ma non sai quanto ti capisco ora come ora ogni volta che devo uscire ho l’ansia», «La cosa più brutta è che lo viviamo tutti i giorni e la paura è aumentata in questi giorni».

sto andando in farmacia a piedi alle 22:30, volevo mettere i leggings, ma ho messo un tutone largo. è possibile che debba avere così paura è che chiami gente a caso per non stare sola nel tragitto? — angelinamango (@angelinamango_) September 4, 2023

