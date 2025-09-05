Angelina Mango, ritorno lampo alla musica con Olly: intanto l’amore con Antonio Cirigliano è al capolinea?

Angelina Mango si è ritirata dalla scena musicale ormai da un anno, anche se solo due giorni fa ha fatto una sorpresa ai fan apparendo durante il concerto di Olly per cantare con lui un brano sul palcoscenico dell’Ippodromo di Milano. La vincitrice di Amici 22 ha quindi superato una piccola barriera dando speranza ai suoi seguaci di essere tornata finalmente ad esibirsi, anche se questo non è ancora assodato. Anzi, potrebbe essere stata solo una piccola prova di fiducia nei confronti di sè stessa, chi lo sa.

Dopo la sua esibizione circolano le indiscrezioni sul suo conto, e poco fa un follower di Alessandro Rosica gli ha chiesto se Angelina Mango avesse rotto con il suo storico fidanzato. La risposta dell’esperto di gossip ha confermato la difficoltà di questo momento per la cantante: “Molti mi avete chiesto sta cosa riguardo Angelina e il fidanzato… sì, diciamo che è un periodo molto critico e lei vuole pensare solo al suo lavoro e al suo benessere.”.

Angelina Mango, chi è l’ex fidanzato Antonio Cirigliano: scomparso dai post della cantante

Sono ormai mesi che Angelina Mango non pubblica più alcun post di lei e quello che ormai pare essere il suo ex fidanzato Antonio Cirigliano. Infatti, i fan della cantante già in quel di gennaio si erano fatti due domande sulla sua relazione dato che nel corso delle festività non aveva più mostrato il ragazzo sui social. “Ma Antonio dov’è?“, le avevano scritto i suoi follower. Ad alimentare i sospetti anche il profilo social di Antonio, che per diverse settimane era rimasto totalmente inattivo.

Una delle spiegazioni potrebbe risiedere nel fatto che Angelina Mango abbia bisogno di ritrovare sè stessa e per farlo abbia voluto resettare la sua vita. D’altro canto, anche Cirigliano ha i suoi impegni musicali a cui non può mancare. Insomma, solo il tempo ci saprà dire cosa sta succedendo davvero nella storica coppia e se ci sarà speranza di rivederli in pubblico insieme.