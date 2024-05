Angelina Mango si esibisce all’Eurovision 2024 ma è ‘bocciata’/ “Voce debole, non funzionava”: cos’è successo

Angelina Mango, l’esibizione nella seconda semifinale dell’Eurovision 2024 divide il web: ecco perché

La prima e attesissima esibizione di Angelina Mango all’Eurovision 2024 è andata in scena verso la fine della seconda semifinale e ha diviso il pubblico italiano a metà. Quasi tutti concordano con le doti della giovane artista, figlia d’arte, originaria di Potenza, ciò che però non ha convinto è la messinscena e la performance nel complesso.

Evidentemente emozionata, Angelina Mango si è divertita ed emozionata sul palco dell’Eurovision 2024, concludendo la performance su un trono attorniata da ballerine. Angelina balla e canta senza sosta sul palco, si muove da una parte all’altra, molto, troppo secondo alcuni dei telespettatori. La troppa dinamicità della performance, insieme ad alcuni errori di volumi di musica e voce, avrebbero, secondo alcuni, penalizzato la resa finale.

“Angelina Mango sottotono e non valorizzata sul palco”: è polemica!

“Qualcosa non funzionava secondo me per Angelina, voce debole, musica che la sovrastava, così come la messa in scena troppo carica”, ha scritto allora uno spettatore italiano dell’Eurovision 2024. C’è chi invece ha aggiunto: “Coreografia e scenografia sottotono per Angelina… non viene valorizzata e anche la canzone perde molto. Peccato.” C’è chi inoltre polemizza con le riprese fatte alla cantante: “ALLORA prima parte dell’esibizione NON CI SIAMO tutto molto statico, le inquadrature. Sul primo ‘La noia’ la telecamera va fissa su di lei! Bellissima la parte finale, ma la coreografia ROVINA tutto! Lei che fa avanti e indietro per quel trono di m*rda, ma dai!”

Alle critiche per la performance di Angelina Mango all’Eurovision 2024 si alternano, però, grandi complimenti. “Sei stata strepitosa. Mi sono commossa. Si è visto che ti sei divertita durante l’ esibizione”, ha scritto un fan. E ancora: “Angelina semplicemente STREPITOSA!”, “Bellissima esibizione di Angelina. Non succede ma se succede…” Ricordiamo che questa prima esibizione è fuori gara. Angelina gareggerà direttamente nella finale di sabato 11 maggio 2024.











