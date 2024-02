Angelina Mango, smarrita la custodia del premio di Sanremo 2024/ “Lo stiamo cercando disperatamente…”

Angelina Mango, l’appello sui social dopo la vittoria a Sanremo 2024: “Qualcuno ce l’avrà…”

Piccolo ‘incidente’ per Angelina Mango dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024; fortunatamente nulla di grave, almeno stando al sorriso smagliante che ostenta durante un particolare appello affidato ai social. Come riporta Vanity Fair, la vincitrice della 74a edizione della kermesse canora avrebbe smarrito la custodia del tanto agognato premio; con una serie di storie avrebbe dunque chiesto aiuto per ritrovare l’oggetto.

Sanremo 2024, due attori di Mare Fuori ‘contro’ la vittoria di Angelina Mango/ “La voce del popolo…”

“Io ho un appello da fare: stiamo cercando disperatamente la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024, qualcuno ce l’avrà”. Queste le parole di Angelina Mango – riportate dal portale – che dunque pare aver smarrito il noto contenitore della statuetta che ogni anno viene affidata al vincitore della kermesse. Come anticipato, l’evento non sembra aver turbato l’euforia della cantante, sorridente anche in questa circostanza particolare.

Sanremo 2024, Angelina Mango: "La mia libertà é ballare anche se si soffre..."/ Il messaggio di "La noia"

Angelina Mango, dalla custodia smarrita alla ‘benedizione’ di Marco Mengoni dopo Sanremo 2024

L’euforia ancora viva di Angelina Mango dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 è infatti testimoniata dalle parole successive, sempre affidate ai social. “Sto cercando di non svegliarmi, è un sogno bellissimo… Quanto amore!”. La cantante è stata travolta dall’affetto dei fan, come lei forse ancora increduli di essere riusciti a raggiungere la vittoria all’ultima curva quando sembrava ormai ‘annunciata’ la vittoria di Geolier.

Non solo fan e appassionati, Angelina Mango dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2024 – come riporta Vanity Fair – ha ottenuto i complimenti e consensi anche da parte di alcuni colleghi. Uno in particolare, Marco Mengoni: è lui ad aver passato il testimone alla cantante e sui social ha commentato così la vittoria: “Brava Nina, vola. Onorato di fare il tuo stesso lavoro; non è solo Dna, è talento!”.

Sanremo 2024, Angelina Mango: Frankie hi-nrgi l'attacca sui social/ La risposta dell'ex Amici all'accusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA