Angelina Mango spiazza tutti con una comparsa inaspettata al concerto di Olly. Ieri, martedì 19 novembre, il vincitore di Sanremo 2025 ha fatto tappa con il suo tour al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, esibendosi davanti ad un pubblico entusiasta. Tra gli spettatori, a sorpresa, anche l’amica e collega Angelina. La giovane cantante, com’è noto, si è presa una pausa dalla musica dallo scorso autunno, dopo un periodo particolarmente intenso tra Festival di Sanremo, Eurovision, l’uscita del suo album e il tour. Sebbene non abbia mai raccontato nei dettagli cosa l’abbia spinta a fermarsi, ha accennato a problemi personali e di salute che l’hanno portata a raggiungere un punto di rottura e a sentire il bisogno di dedicarsi completamente a sé stessa.

Come se non bastasse, secondo alcune indiscrezioni, pare sia anche finita la lunga relazione con il fidanzato storico, che da tempo non appare più sui suoi social. In questi mesi, la 24enne ha mantenuto un profilo basso, scegliendo il silenzio e condividendo solo qualche aggiornamento su Instagram. Ad esempio, ha rivelato di aver iniziato l’università e di essere alle prese con i primi esami. Proprio per questo, la sua presenza tra il pubblico del concerto del cantante genovese ha fatto particolarmente scalpore.

Angelina Mango commossa al concerto di Olly: il video virale

Dopo il concerto di Olly, il web è stato invaso da foto e video che ritraggono Angelina Mango tra gli spalti. In particolare, è diventato virale un filmato in cui la si vede dagli spalti cantare a squarciagola “Per due come noi“, il duetto di successo con il cantante genovese. In quel momento, il pubblico, riconoscendola, si è girato verso di lei, ricoprendola di affetto, fino a farla commuovere. Reduce da un periodo particolarmente delicato, quel momento di calore e vicinanza ha colpito profondamente Angelina, che non è riuscita a trattenere le lacrime. A tal proposito, la cantante ha condiviso su Instagram un breve video scrivendo: “Quanto amore che ho sentito”.

Successivamente, ha anche pubblicato una storia in cui si vede Olly esibirsi, video che lui stesso ha repostato aggiungendo una dedica all’amica: “Stella unica“. Non è ancora chiaro quando l’ex allieva di Amici tornerà ufficialmente alla musica, ma negli ultimi giorni ha pubblicato alcuni scatti che lasciano ben sperare. In particolare, Angelina è apparsa in uno studio di registrazione, facendo intuire che il suo ritorno sulle scene potrebbe essere più vicino del previsto.