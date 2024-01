Angelina Mango: “Tanto amore a Madame”/ Web in tilt per la coppia di Sanremo 2024!

Amici 22, Angelina Mango si prepara per il debutto a Sanremo 2024 in coppia con Madame

Tra i 30 Big in corsa al Festival della Canzone, per l’edizione di Sanremo 2024, Angelina Mango manda il web in tilt con una dedica che anticipa la coppia sanremese per antonomasia, formata con Madame! In un mondo in cui regna sovrana la competizione unfair, in particolare tra le donne, tra le quali c’é sempre meno solidarietà, Angelina Mango unisce le forze con Madame, l’artista femminile più controversa e influente di Sanremo 2023 con “Il bene nel male”, dopo essersi imposta come il fenomeno pop di Amici 22.

Nell’estate 2023 Angelina Mango ha conseguito il titolo di tormentone estivo con Ci pensiamo domani, tra gli altri traguardi raggiunti, insieme al soldo out integrale del tour seguito all’esordio TV in musica ad Amici 22 di Maria De Filippi, “Voglia di vivere”.

E dopo aver intrattenuto in tutti i club da Nord a Sud Italia, la reginetta del pop made in Italy e vincitrice del circuito canto ad Amici 22 torna a sorprendere i fan. Riattivatasi sul social X, con un messaggio rilasciato per iscritto e destinato a Madame, Angelina Mango anticipa il doppio ruolo che copre a Sanremo 2024. Vale a dire quello di interprete e autrice della canzone che le vale la promozione all’upgrade di Big all’esordio al Festival di Sanremo 2024.

Il messaggio che anticipa la “coppia” di Sanremo 2024

E insieme ad Angelina Mango, co-autrice della canzone in lizza per la vittoria di Sanremo 2024, “La noia”, vi é anche la firma della penna femminile più influente nel mainstream del Pop nostrano. Madame.

“Tanto tanto amore a @sonolamadame1- HB socia, grazie x tutto !”, scrive la futura Big ex Amici 22, Angelina Mango, nel post rivolto a Madame, che scatena un tripudio di interazioni web di esultanza. Gli utenti attivi sul social X, infatti, si dicono in trepidante attesa di scoprire quali sorprese riserva loro la canzone che suggella al titolo di coppia di Sanremo 2024 per antonomasia il sodalizio di Angelina Mango e Madame.

La noia” si preannuncia un brano intenso e dinamico scritto da Angelina Mango con Madame e composto dalle due cantautrici insieme a Dardust, che ne cura anche la produzione Dardust con E.D.D.

La song festivaliera nascente, papabile hit dell’anno”, è una cumbia contemporanea in cui la cantautrice e autrice ex Amici 22 gioca sui contrasti, tra il titolo -La noia- e il ritmo incalzante di un’up-tempo tutta da ballare!

E il dolce messaggio di Angelina Mango, che potrebbe preludere alla vittoria festivaliera della coppia al femminile con “La noia”, vuole anche essere un messaggio di auguri di buon compleanno destinato alla intima socia, Madame. Nell’attesa generale per il via a Sanremo 2024, intanto, Angelina Mangia sembra tuttavia reagire piccata alle quote di scommesse dei bookmakers sulla finale di Sanremo 2024…

