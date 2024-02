Angelina Mango: “Tié, un po’ di noia!”/ Lo spoiler su Sanremo 2024 manda il web in tilt!

Sanremo 2024, Angelina Mango spoilera il video de La noia: il post inaspettato

Tra i protagonisti Big più attesi sul palco del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango regala al popolo nel web lo spoiler di “La noia”. Per le prime scommesse online sul vincitore di Sanremo 2024, Angelina Mango é data per la concorrente favorita insieme al brano Big in corsa, La noia, scritta da lei e a quattro mani con la collega cantautrice, Madame.

La Crusca premia La noia di Angelina Mango, in vista del Festival di Sanremo 2024

E nell’attesa generale per il via al Festival della Canzone all’edizione di Sanremo 2024, Angelina Mango infiamma la suspense online rilasciando via Instagram un frame in formato trailer del video musicale in divenire di La noia. In vista del caricamento del video ufficiale sul canale di Angelina Mango attivo su YouTube Italia. Un post, quello del content di Angelina Mango, che fa intanto incetta di interazioni online da parte degli internauti, perlopiù di consenso generale in favore della giovane vincitrice di canto alla finale di Amici 22 e artista Big in corsa a Sanremo 2024.

Questo nelle ore in cui, inoltre, La Crusca nomina la bionda cantautrice lucana insieme a La noia come la migliore canzone italiana in corsa a Sanremo, per la qualità del testo integrale, anche in un parallelo di confronto con “Tutto il resto é noia” di Franco Califano. La canzone della Mango promettendo un’accezione positiva al senso della “noia”, imponendosi come un nuovo tormentone. E con tanto di sound pop contaminato nel genere cumbia colombiana.

“Tié, un po’ di noia”, scrive Angelina Mango nella caption del trailer video di La noia, infiammando così l’attesa per il rilascio previsto a Sanremo 2024.

Nel frattempo, intanto, per la quota Amici 23 di Maria De Filippi, il cantautore figlio d’arte, competitor, Holden, é stroncato da Ermal Meta…













