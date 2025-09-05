Angelina Mango, ritorno choc dopo un anno: duetto con Olly e lacrime ai fan, ma spunta l’indiscrezione di Rosica.

Dopo diverso tempo lontana dalla scena musicale Angelina Mango è tornata a sorpresa ad esibirsi durante l’ultimo concerto di Olly, tenutosi all’Ippodromo Snai di Milano. Ormai sembra passato un secolo da quando la cantante era la regina dei concerti italiani, foriera delle sue vittorie ad Amici e a Sanremo dove ha sempre mostrato una grande passione per il canto, ma soprattutto di essere una degna sostitua di suo padre, storico artista autore de “La Noia“.

Ad un certo punto è calato il sipario e la ragazza ha deciso di ritirarsi dalle scene destando giustamente il panico tra i suoi fan, increduli di questa scelta drastica avvenuta così all’improvviso. Nel corso del tempo, Angelina Mango non ha mai apertamente rivelato cosa l’ha portata a prendersi una pausa prolungata, ma molti hanno ipotizzato che il motivo risieda nel peso del successo, avvenuto tutto insieme e senza momenti di stop. Altri hanno invece pensato che Angelina abbia avuto un serio problema alle corde vocali, incubo per i cantanti che in questi casi devono fare riposo forzato dal canto. La stessa cosa era successa a Sangiovanni, che in breve tempo era diventato l’idolo di tutti, richiesto ovunque e senza sosta. Anche lui, si è fermato per ritrovare la sua salute mentale.

Angelina Mango torna a cantare dopo un anno: “Mi siete mancati“

In questo ultimo anno Angelina Mango si è mostrata in pubblico poche volte, ad esempio al concerto di Jovanotti dove Lorenzo Cherubini ha espresso parole di stima nei suoi confronti, e oggi, 4 settembre al concerto di Olly. I due si sono esibiti in un duetto, nella canzone “Per due come noi”, e subito dopo la performance Angelina ha voluto fare una dedica al pubblico, esattamente un anno dopo il suo clamoroso ritiro: “Mi siete mancati“, dice. Eppure qualcuno ha ancora dubbi sul fatto che l’artista si sia davvero ripresa. Alessandro Rosica ha infatti pubblicato una storia sul suo profilo commentando quanto successo nel concerto con Olly.

“La manager ha obbligato Olly a farla cantare. Momento no per Angelina ormai fuori da tutto. Le auguro il meglio, la ripresa è lunga“. L’esperto di gossip aggiunge poi di aver apprezzato per questa volta il gesto della manager di farla cantare, anche se sui social è poi scoppiata una polemica tra i fan, che dopo aver visto il video hanno notato che Angelina Mango non sta ancora bene. Il motivo? La voce non sembra essere più quella di una volta, complice forse la timidezza e l’agitazione di tornare di fronte al suo pubblico: “Si sente dalla voce che ha avuto un problema alle corde vocali.. “, scrive un utente, anche se la maggior parte dei fan hanno semplicemente accolto con tanto affetto la cantante, che sembra finalmente aver ritrovato la forza di riprovarci e ritrovare il giusto coraggio.