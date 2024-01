Angelina Mango torna single, prima di Sanremo 2024/ La verità choc dell’ex Amici 22

Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sono lasciati: esplode il gossip di Sanremo 2024!

É ufficiale, la lovestory di Angelina Mango e il musicista di fiducia, Antonio Cirigliano, finisce prima di Sanremo 2024. O almeno questo si direbbe essere il gossip d’amore del momento, vista l’esplosione di una voce che parla di rottura tra i due musicisti, nella grande attesa dell’occhio pubblico generale in vista del Festival di Sanremo 2024.

Con almeno 200 milioni di stream audio e video sui social media, Angelina Mango si impone come la candidata principale tra i 30 Big in corsa, alla vittoria del Festival di Sanremo 2024. O almeno questo é il sentiment dei più tra i bookmakers, che scommettono sul trionfo festivaliero della vincitrice del circuito canto ad Amici 22 di Maria De Filippi. Ma, intanto, la sfera sentimentale sembra non proseguire rosa e fiori per la cantautrice lucana, al di là dei successi in campo professionale che la giovane star della Generazione zeta raccoglie da mesi. Prima del debutto come concorrente Big ammessa al Festival della canzone, Angelina Mango é la regina dell’estate 2023 con il tormentone Ci pensiamo domani!

La voce gossip su Angelina Mango

E a rivelare la situazione di rottura tra Angelina Mango e il chitarrista Antonio Cirigliano é intanto Santino Perrotta, a Citofonare Rai2, un un clamoroso gossip lanciato in confidenza con Simona Ventura.

“E’ tornata single – fa sapere il beninformato sulla Big di Sanremo 2024-. Lei aveva questa storia con questo chitarrista molto bravo, Antonio Cirigliano. Poco prima di Sanremo si è lasciata, quindi si concentrerà sulla canzone”. Lo spoiler sentimentale poi prosegue con altri particolari dei due preannunciati ex, con tanto di superscoop in anteprima di Sanremo 2024 che concerne Angelina Mango e la madre ex leadvoice dei Matia Bazar, Laura Valente: “Avevano già avuto una crisi che avevano superato -svela la fonte-. Poi un’altra cosa molto carina è che non vuole la mamma a Sanremo. Ha detto: ‘non la voglio altrimenti finiamo per litigare’”.

Nel frattempo, per la quota Amici 23 Simone Galluzzo si direbbe a rischio eliminazione…











