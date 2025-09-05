Angelina Mango verso il Festival di Sanremo 2026? La cantante sarebbe pronta al ritorno all'Ariston, che canzone porterà: il rumor di Amedeo Venza

Angelina Mango, il ritorno sul palco con Olly e le voci su Sanremo 2026

Dopo un anno di ritiro dalla scena musicale e una lunga pausa, Angelina Mango è tornata per la prima volta dopo tanto tempo ad esibirsi su un palco. La speciale occasione, accolta con grande affetto e gioia dai fan, è stato il concerto di Olly di ieri sera a Milano all’Ippodromo, durante il quale la cantante è salita a sorpresa sul palco per duettare con il collega sulle note di Per due come noi, loro celebre ed amatissima collaborazione.

La cantante sta pian piano riprendendo confidenza con la musica, dopo un lungo stop, e nelle ultime settimane si parla addirittura di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2026. La cantante infatti potrebbe salire nuovamente sul palco dell’Ariston che, appena lo scorso anno, la vide protagonista e vincitrice con La Noia.

Negli ultimi giorni si rincorrono le indiscrezioni sul suo grande ritorno sulla scena sanremese e, proprio nelle ultime ore, arriva un’ulteriore conferma da parte dell’esperto di gossip Amedeo Venza.

Angelina Mango al Festival di Sanremo 2026? Che canzone porterà

Angelina Mango concorrente del Festival di Sanremo 2026? La notizia circola nell’aria ormai da diverso tempo e si fa sempre più concreta. Nelle scorse ore Amedeo Venza ha pubblicato un’Instagram story in cui sembra confermare proprio questa notizia: “Ve lo avevo detto un mese fa! Ora sembra ufficiale, in largo anticipo vi comunico che Angelina è pronta per Sanremo 2026! Dovrebbe portare un brano autobiografico“.

L’ufficializzazione del cast, ormai è ampiamente risaputo dall’affezionato pubblico della kermesse, avverrà nel mese di dicembre con l’annuncio di Carlo Conti al TG1. Intanto, però, la partecipazione di Angelina sembra ormai data per certa e, come anticipato dall’esperto di gossip, dovrebbe portare in gara una canzone autobiografica, pronta a parlare di sé e della sua vita. Un gradito e sicuramente emozionante ritorno sul palco dell’Ariston.