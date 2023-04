Angelina Mango verso il trionfo ad Amici 2023?/ Le parole di Laura Pausini e…

Angelina Mango vincitrice annunciata di Amici 2023?

Angelina Mango è una protagonista indiscussa di Amici 2023. Nata e cresciuta con la musica, Angelina ha eredita da papà Mango e mamma Laura Valente il dono della voce. Sin dal suo arrivo nella scuola di Amici 2023 ha incantato tutti con il suo timbro convincendo professori e pubblico. Per Angelina non è stato difficile approdare alla fase serale dove si misura con sfide sempre diverse convincendo, ogni settimana, la giuria composta da Cristian Malgioglio, Giuseppe Giofr+ e Michele Bravi.

Oltre alla voce, Angelina sta dimostrando di avere anche un’ottima presenza scenica e di saper scrivere. Un talento a 360 gradi sul quale scommettono anche i bookmakers. Angelina, infatti, è considerata la vincitrice annunciata del serale di Amici 2023 che si concluderà il 14 maggio. Tantissimi i fan che tifano per lei e tra questi c’è anche una vera big della musica.

Laura Pausini fan di Angelina Mango

Il talento di Angelina Mango ha convinto anche una big della musica italiana e internazionale come Laura Pausini. La grande artista che, con la sua voce ha conquistato il mondo, con un tweet ha espresso tutta la propria stima per la figlia di Mango. Poche e semplici parole quelle utilizzate dalla Pausini per elogiare il talento indiscusso di Angelina.

“Angelina è una bomba”, ha cinguettato Laura Pausini attraverso il proprio profilo Twitter e incoronando la figlia di Mango come un piccolo fiore della musica italiana che aspetta solo di sbocciare. Una vera e propria incoronazione quella ricevuta dall’allieva di Amici che, questa sera, tornerà a sfidare i compagni per poter proseguire la propria avventura nel talent show.

