Angelina Mango verso l’Eurovision Song Contest/ “La noia” sbarca a Londra/ Le reazioni al pre-party

Angelina Mango si prepara per l’esordio agli Eurovision Song Contest 2024

In vista del debutto sul palco degli Eurovision Song Contest 2024 con “La noia“, Angelina Mango celebra il nuovo traguardo al pre-party dell’evento tenutosi a Londra. Accade nel corso del weekend di inizio aprile 2024, quando un’inedita Angelina Mango si lascia immortalare via Instagram tra le immagini che la vedono protagonista del nuovo esordio musicale previsto prima del via alla gara aperta al titolo di canzone fenomeno in Europa: gli Eurovision Song Contest 2024.

“Si schiatta di freddo o io schiatto di freddo? Non comprendo”, é il sentiment dell’arrivo nel cuore di Londra, la sede della promozione per gli Eurovision Song Contest, dove si geolocalizza via IG stories la vincitrice del Festival della canzone italiana a Sanremo 2024 con La noia. Angelina Mango si lascia così immortalare in vesti che si direbbero invernali, fuori-stagione rispetto alle temperature più temperate che donano il preludio dell’estate al Belpaese da lei rappresentato all’Eurovision Song Contest 2024. All’arrivo made in UK Angelina Mango é però accolta da occhio pubblico e critica in un trattamento a dir poco caloroso, speciale, pregno di stima e affetto non solo per lei in quanto persona e artista ma anche come rappresentante del Belpaese, l’Italia, che é tanto amata per la grande bellezza da Nord a Sud nel resto del mondo.

Angelina Mango diventa un thread virale via social

Le immagini dell’arrivo UK, targato London Eurovision party e che anticipa il debutto della cantautrice lucana agli Eurovision Song Contest 2024, intanto, fanno il giro nel web infiammando l’attesa generale per il debutto di Angelina Mango sul palco dell’evento musicale. La vincitrice del circuito canto in corsa ad Amici 22 e vincitrice di Sanremo 2024 potrebbe portare l’Italia a vincere gli Eurovision con la canzone sanremese “La noia”. Complice la grande collaborazione intrapresa con un coreografo di fama internazionale, tra i curiosi spoiler del nuovo debutto.

