Angelina Mango vince l’Eurovision Song Contest 2024?/ Il parere dell’ex maestra ad Amici, Lorella Cuccarini

Angelina Mango debutta agli Eurovision Song Contest 2024, sarà la vincitrice?

Angelina Mango si prepara per il debutto che l’attende da performer in rappresentanza del made in Italy, sul palco degli Eurovision Song Contest 2024, e Lorella Cuccarini é ad incoraggiarla tra i fan. In qualità di vincitrice all’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024, la cantautrice lucana é chiamata a rappresentare il Belpaese nel contest che premierà il miglior brano d’Europa.

La manifestazione musicale più attesa del momento si tiene nel corrente mese di maggio 2024 e in queste ore si é tenuto il vero e proprio debutto di Angelina Mango sul palcoscenico tanto ambito, allestito per la kermesse ormai imminente degli Eurovision Song Contest 2024.

“First Rehearsal”, ovvero “prima prova” scrive sibillina non a caso l’ex Amici 22 Angelina, corredando così un nuovo video da lei condiviso su Instagram. Un video che immortala la giovane cantautrice mentre impugna il microfono e si esibisce alla prima prova tenuta per l’Eurovision Contest 2024. Tra le immagini di dominio pubblico e in anteprima esclusiva del debutto dell’italiana sul palco della Malmö Arena, Angelina Mango sfoggia un outfit in stile corsetto, che mettono in risalto la silhouette dalle curve perfette.

Lorella Cuccarini supporta l’ex allieva di Amici 22…

E, intanto, nell’attesa di vederla esibirsi sulle note della canzone con cui si é imposta come vincitrice di Sanremo 2024, “La noia”, all’Eurovision Song Contest 2024, Angelina Mango riceve il plauso di colei che l’ha scoperta e promossa all’esordio TV in musica ad Amici 22 di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini. L’ex maestra di canto di Angelina destina indirettamente un messaggio d’elogio ad Angelina Mango.

Nel nuovo intervento sui social, Lorella Cuccarini condivide un frame della performance del debutto dell’ex allieva di Amici 22 e al contempo sembra voler “lanciare” Angelina Mango come la vincitrice degli Eurovision Song Contest 2024: “Una bomba”, scrive la maestra di canto ad Amici 2024, elogiando non la sua amata Angelina Mango.

