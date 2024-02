Angelina Mango vince Sanremo 2024, la reazione di Arisa: “Finalmente”/ “Ho una degna erede”

Arisa sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo 2024: “Dopo 10 anni ha vinto una donna”

I giochi sembravano chiusi con il trionfo di Geolier e invece, grazie soprattutto ai voti di Sala Stampa e Radio, a vincere il Festival di Sanremo 2024 è stata Angelina Mango con la sua La Noia, brano scritto a sei mani insieme a Dardust e Madame. Tanti colleghi in queste ore si stanno congratulando con l’artista tra cui anche Arisa, che con un bellissimo post sul social non solo le ha fatto i complimenti ma si è detta felice che finalmente dopo dieci anni ha vinto una donna.

Nel dettaglio, infatti, Arisa sulla vittoria a Sanremo 2024 di Angelina Mango ha rivelato: “Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo.” Ed infatti l’ultima artista donna a trionfare all’Ariston è stata proprio la cantante lucana nel 2014 con Contravento. Nel corso di questi dieci anni, invece, sono stati Il Volo con “Grande amore” Stadio con “Un giorno mi dirai”, Francesco Gabbani con “Occidentali’s Karma”, Ermal Meta e Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, Mahmood con “Soldi”, Diodato con “Fai rumore”, Maneskin con “Zitti e buoni”, Mahmood e Blanco con “Brividi”, Marco Mengoni con “Due vite” ed adesso Angelina Mango con “La Noia”

Angelina Mango vince il Festival di Sanremo 2024, Arisa: “Degna erede che ha respirato la mia stessa aria”

Arisa e Angelina Mango, che si sono conosciute nella scuola di Amici dove la prima era coach e la seconda allieva, non hanno in comune solo il fatto di aver vinto il Festival di Sanremo negli ultimi dieci anni ma provengono entrambe dalla stessa regione, al Basilicata. E per questo la cantante di Controvento si è detta anche più entusiasta per la sua vittoria arrivando a definirla la sua degna erede: “Ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria , bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa Terra e questo mi rende ancora più fiera. Che Tu possa Cara @angelinamango_ arrivare lontano rimanendo sempre comoda dentro Te stessa.”

“Ti meriti tutto e sapevo che sarebbe successo dal primo momento che ti ho vista tanti tanti anni fa. Sei grande! Ti voglio bene.” ha concluso così il suo messaggio di congratulazioni Arisa per Angelina Mango. Insomma dopo l’interpretazione commovente nella serata cover con il brano del papà Mango La Rondine, e le polemiche per la mancata vittoria (andata a Geolier con il medley con Gigi D’Alessio, Guè e Luché) l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è riuscita a trionfare nella kermesse canora.













