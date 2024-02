Angelina Mango vincitrice all’Eurovision Song Contest 2024?/ Il pronostico dopo il trionfo a Sanremo 2024

Sanremo 2024, Angelina Mango é attesa all’Eurovision Song Contest 2024: il pronostico nel dopo-Festival

Angelina Mango é una papabile vincitrice annunciata all’Eurovision Song Contest, con il trionfo a Sanremo 2024. Dopo il conseguimento del titolo di canzone italiana con “La noia”, raggiunto alla finale del Festival di Sanremo, Angelina Mango si prepara per il titolo di rappresentanza dell’Italia che l’attende all’Eurofestival per la elezione della canzone made in Europe per antonomasia. E, nell’attesa per il debutto alla kermesse, la vincitrice di Sanremo viene data tra i possibili candidati più quotati alla vittoria dell’Eurovision, sulla base di un pronostico sul vincitore dell’evento aperto online al quesito : chi é il vincitore?

Le prime scommesse sulla gara finale dell’Eurovision Song Contest, tramite votazioni espresse sulle apposite piattaforme online vede la vincitrice di Sanremo 2024, Angelina Mango come la seconda candidata al trionfo per il titolo di canzone europea nel mondo.

La previsione sul vincitore del Festival Eurovision Song Contest

Questo, in un pronostico che si configura come un possibile ordine di arrivo del Festival europeo , il cui margine del possibile trionfo in valore percentuale e per ogni Stato partecipante, é ripreso da Biccy:

1-Ucraina Alyona & J. Heil – Teresa & Maria 19%

2 Italia Angelina Mango – La noia 7%

3 Regno Unito Olly Alexander – Dizzy 7%

4 Islanda 6%

5 Israele Eden Golan 5%

6 Svezia 5%

7 Croazia 4%

8 Finlandia Windows95man – No Rules 3%

9 Irlanda Bambie Thug – Doomsday Blue 3%

10 Georgia artist: Nutsa Buzaladze 3%

11 Svizzera 3%

12 Germania 3%

13 Norvegia Gåte – Ulveham 3%

14 Francia Slimane – Mon amour 2%

15 Lituania 2%

16 Australia 2%

17 Grecia Marina Satti 2%

18 Polonia 2%

19 Armenia 2%

20 Spagna Nebulossa – Zorra 2%

21 Estonia 2%

22 Azerbaijan 1%

23 Belgio Mustii 1%

24 Paesi Bassi Joost Klein 1%

25 Austria Kaleen – We Will Rave 1%

26 Serbia 1%

27 Lituania Dons – Hollow 1%

28 Cipro Silia Kapsis – Liar 1%

29 Danimarca 1%

30 Portogallo 1%

31 Moldavia 1%

32 Slovenia Raiven – Veronika 1%

33 Lussemburgo Tali – Fighter 1%

34 San Marino 1%

35 Repubblica Ceca Aiko – Pedestal <1%

35 Malta Sarah Bonnici – Loop <1%

37 Albania Besa – Zemrën n’dorë <1%

Nel frattempo, intanto, Angelina Mango, papabile vincitrice dell’Eurofestival, conferma la volontà di prendere parte all’evento che l’attende, come rappresentante dell’Italia, .dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2024

