Angelina Mango vincitrice Amici 2023 e nuova popstar?/ Da “raccomandata” a star

Nelle ore segnate dall’attesa generale per la puntata finale di Amici 2023, si prospetta un futuro-post talent da neo popstar per Angelina Mango. È possibile tracciare un bilancio consuntivo sull’esperienza TV di Angelina, che volge al termine alla puntata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nella prima serata del 14 maggio 2023.

La finale di Amici 2023, tra gli altri riconoscimenti di merito al talento, prevede il premio Tim del valore di 30mila euro in gettoni d’oro e il montepremi del vincitore finale di 150mila euro in gettoni d’oro, oltre al titolo di categoria di appartenenza dei quattro finalisti competitor, il vincitore del circuito danza e il vincitore del circuito canto. E, a fare eco alle scommesse web che aperte dalla piattaforma online Eurobet sul papabile vincitore di Amici la danno come la candidata favoriti tra i concorrenti competitor, é possibile rendere testimonianza che Angelina Mango abbia segnato al talent show un percorso di studio del canto brillante, che potrebbe consacrarla come la nuova popstar sfornata nel firmamento della musica Pop made in Italy.

Questo, anche se i dati di vendita dei singoli lanciati dai cantautori in corsa ad Amici 2023 non sono paragonabili a quelli che in proporzione registrava Luca D’Alessio in arte LDA ad Amici 21, lo scorso anno. A dispetto delle critiche di chi lo etichettava come un raccomandato ad Amici in quanto figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA é ancora detentore del suo record: é il primo cantautore in corsa, nella storia di Amici di Maria De Filippi, a raggiungere la certificazione FIMI di disco d’oro e quella di disco di platino con un singolo, Quello che fa male. E, nonostante, il comune denominatore di figlio d’arte condiviso con LDA, la figlia di Laura Valente e il compianto Pino Mango, Angelina Mango, al momento non riesce a raggiungere la sua prima certificazione di vendite FIMI.

Tuttavia le va riconosciuto un percorso di studio ad Amici 2023 costellato di soddisfazioni e consensi, di pubblico e critica. Contro le critiche dei detrattori, che la tacciano di essere beneficiata dai favoritismi in TV per il suo essere figlia d’arte, Angelina Mango accedeva ad Amici su promozione al talent dell’insegnante di canto, Lorella Cuccarini, per poi sfoderare al talent show le sue capacità nel cantautorato. La sua produzione artistica ad Amici 22 vanta i pezzi editi Voglia di vivere, Mani vuote e Ci pensiamo domani, che fanno della giovane competitor al talent la prima della classe canto per il volume di ascoltatori mensili su Spotify Italy. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe consacrarsi come il tormentone dell’estate 2023, mentre il primo Ep Voglia di vivere si impone come #1 nella classifica di vendite dei Bestseller “CD e vinili” su Amazon Italia, e non solo. Angelina Mango é inoltre ospite all’evento di giugno 2023, Radio Zeta Future Hits Live, che tra gli altri ospiti annovera il “Justin Bieber italiano” di Napoli, LDA.

Che Angelina Mango possa imporsi come la versione al femminile di Luca D’Alessio, nel Pop made in Italy? Chissà. Per la serie “Ci pensiamo domani”, staremo a vedere se dopo il talent show Angelina riuscirà ad ottenere un buon riscontro in termini di successo, non solo dal punto di vista dei consensi di pubblico e critica, ma anche nelle vendite, a partire da un primo disco d’oro. Voto in pagella, di fine anno scolastico ad Amici 2023: 7 e mezzo.











