Angelina Mango vincitrice dell’Eurovision 2024? “Stessa percentuale di gradimento dei Maneskin”/ Lo spoiler!

Angelina Mango potrebbe vincere l’Eurovision 2024? Le rivelazioni di Gabriele Corsi

Ospite in collegamento a La Volta Buona, Gabriele Corsi, che è il commentatore italiano dell’Eurovision 2024 insieme a Mara Maionchi, racconta a Caterina Balivo alcuni retroscena delle due semifinali che si sono svolte in questi giorni. Corsi, svela inoltre come stanno andando i pronostici e quanto Angelina Mango, rappresentante dell’Italia all’Eurovision 2024, possa effettivamente sperare nella vittoria.

Partendo da chi è passato e chi no, Gabriele Corsi svela: “La classifica è variabile, dipende molto da cosa ci dicono i bookmakers, cosa che cambia di serata in serata. Ieri sera ci sono stati dei passaggi che non erano assolutamente previsti dai bookmakers, in altri casi invece ci sono delle sorprese piuttosto eclatanti., come il passaggio della Lettonia, che lo davano tutti fuori”.

Angelina Mango come i Maneskin? Lo spoiler

Parla poi dei pronostici e del possibile piazzamento di Angelina Mango: “Stiamo andando bene come pronostici. I paesi favoriti sono ancora quelli favoriti alla vigilia, cioè Croazia con Baby Lasagna, poi abbiamo la Svizzera… Speriamo comunque che Angelina ci porti a casa questo famoso microfono di cristallo.” Quando Caterina Balivo chiede allora a Gabriele Corsi se ora si sa la posizione di Angelina nella classifica dei finalisti, il conduttore lancia la bomba: “Ha la stessa percentuale di gradimento che avevano i Maneskin“, ovvero del gruppo che pochi anni fa ha conquistato l’Eurovision per l’Italia. Una frase che fa sperare in un inaspettato colpo di scena per la finale.











