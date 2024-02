ANGELINA MANGO, VINCITRICE SANREMO 2024?/ Canta ‘La Noia’ e cade, Amadeus: “Ci hai fatto preoccupare”

ANGELINA MANGO CANTA LA NOIA E CADE DURANTE LA FINALE DI SANREMO 2024

Eclettica come poche e con una delicatezza graffiante. Angelina Mango torna con La Noia per la finale di Sanremo 2024, ma la sua esibizione è tutt’altro che noiosa. La figlia di Pino Mango incanta con la sua energia inebriante, anche se poi deve fare i conti con una caduta sul palco, dopo una giravolta. “Scusatemi…”, dice lei mentre arriva una meritata standing ovation. “Ci hai fatto preoccupare…”, l’intervento di Amadeus a fine esibizione. “Mi avete regalato la settimana più bella di sempre, un applauso a Fiorello, Amadeus e al mio team”, dice Angelina Mango stravolta. Il pubblico è tutto in piedi per lei. Standing ovation. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

"LA NOIA" TESTO COMPLETO CANZONE ANGELINA MANGO SANREMO 2024/ Un invito a "mangiare" la vita

ANGELINA MANGO CON “LA NOIA” DA DEBUTTANTE CANTA E CONQUISTA TUTTI

Angelina Mango con “La noia” può essere considerata come l’autentica stella dell’edizione del Festival di Sanremo in corso ed è tra le più accreditate per la vittoria finale, senza alcun dubbio. Reduce dalla vittoria dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e figlia d’arte da parte di mamma e papà, Laura Valente e il compianto Pino Mango. La ragazza non sente minimamente il peso di aspettative molto forti ed è salita sul palco dell’Ariston con una personalità prorompente, fin dal primo minuto. La seconda performance e la serata dei duetti (in cui ha interpretato “La rondine” del papà Pino) della giovane ha mantenuto le promesse e consolidato un talento che ha tutte le carte in regola per esplodere anche fuori dai confini nazionali.

Sanremo 2024: vincitore Premio Sala Stampa Lucio Dalla/ Angelina Mango con "La noia" conquista tutti

Angelina non è nata per passare inosservata e il pezzo La noia è destinato a far parlare di sé per diversi mesi. Nella terza serata del Festival, la cantautrice è stata presentata con felicità dal collega Irama. L’esibizione è stata all’insegna dell’energia fuori dal comune e dalla forte allegria, a dispetto del titolo della canzone. Il brano si rifà al genere musicale dell’omeyocan, di chiaro stampo messicano, e garantisce un alto grado di originalità. Angelina sa perfettamente come tenere il palco da sola, nonostante fosse alla sua prima esperienza. Ha la classe di una veterana e diverte il pubblico in sala e da casa, facendolo fuggire da qualche momento di stanca.

Chi è Antonio Cirigliano, fidanzato di Angelina Mango/ "Condividiamo molto, ci vogliamo bene"

ANGELINA MANGO ALLA FINALE DI SANREMO 2024: È LA FAVORITA?

Altro che cumbia della noia: la sua interpretazione sveglia l’Ariston e lo conduce verso un ballo sfrenato, un ritmo quasi impossibile da tenere sotto controllo. Alla fine dell’esibizione, buona parte dei presenti del teatro ligure le ha accreditato una sincera standing ovation. Per una cantante debuttante, è un risultato molto difficile da dimenticare. Il suo stile estetico è chiaramente anni Duemila ed è trendy, anche se alcuni puristi hanno un po’ storto il naso. La maglia era dotata di un cappuccio con gonna drappeggiata, collant e calzature con zeppa. Il mix sembra mescolarsi al meglio, sebbene non sia piaciuto proprio a tutti.

Nella graduatoria riservata agli artisti esibiti nella terza serata, La noia di Angelina Mango occupa un primo posto auspicato. Talento e personalità hanno fatto breccia tra televoto e giuria delle radio e la proiettano verso notevoli possibilità di successo finale. I suoi principali avversari per la vittoria? Forse Geolier e Annalisa. Ma lei è una vera promessa della musica italiana e la scelta di cantare un brano straordinario di suo padre, La rondine, in occasione della serata delle cover potrebbe essere una vera e propria consacrazione. Non vediamo l’ora di ammirare la sua esibizione e sperare che continui a riscuotere grandi successi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA