Angelina Mango: “Voglia di vivere tour” é record di sold-out/ Il traguardo dell’ex Amici 22

Amici 22, Angelina Mango si prepara per il Voglia di vivere tour

Angelina Mango segna il tutto esaurito in un nuovo record all’insegna del sold-out per il Voglia di vivere, il suo vero primo-tour, dopo la popolarità e il successo raggiunti ad Amici 22 di Maria De Filippi.

Ebbene sì, l’erede femminile nella categoria dei figli d’arte dopo il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, ad Amici, sembra volersi imporre come la Britney Spears italiana. Complici le certificazioni FIMI/Gfk di disco d’oro del primo singolo e album omonimi Voglia di vivere, quella per il disco di platino al singolo estivo e gli oltre 40 milioni di stream di Ci pensiamo domani e il nuovo discusso record di streaming su Spotify Italia legato al nuovo singolo edito ad ottobre 2023, Che t’o dico a fà, miglior debutto femminile 2023 su Spotify Italia che sbaraglia il vecchio record di Annalisa con Mon Amour al netto dei singoli di Sanremo 2023 e che suona come una tarantella di Napoli, apre alle danze del primo tour. Parliamo di Voglia di vivere tour, che é il primo tour nei club per l’ex Amici 22 e prende il nome del primo singolo in musica lanciato al debutto TV da Angelina Mango al talent show di Maria De Filippi, Amici. La voglia di vivere dell’ex Amici 22 può dirsi ormai contagiosa, non a caso il tour registra il tutto sold-out, con le date previste da Nord a Sud Italia.

Prima di dare il via alle date dei concerti dal vivo il videoclip di Che t’o dico a fa’ (per la casa discografica LaTarma Records/BMG), é tendenza #1 tra i trend per la musica su YouTube Italia, complice una iconica choreo pensata dalla vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile.

Angelina Mango é sold-out

Il nuovo singolo di Angelina Mango, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, Che t’o dico a fà, inoltre, supera Vasco Rossi e The Kolors piazzandosi alla #1 nella iTunes Top Songs chart Italia, tra i brani più acquistati su iTunes. Il brano pubblicato a ottobre 2023, al record che é oggetto di una polemica su Angelina Mango che coinvolge anche Tiziano Ferro, segna oltre 193mila nelle prime 24 ore seguite al rilascio su Spotify Italia. E al successo del nuovo singolo si aggiunge il sold out di tutte le date del Voglia di Vivere Tour, che porterà Angelina Mango ad esibirsi per la prima volta nei club delle principali città d’Italia.

Nell’attesa di esibirsi al cospetto dell’occhio pubblico, in un post via Instagram e a mezzo social Angelina Mango si lascia ritrarre in un reminder iconico: “Ah mi ero dimenticata, io vi porto in giro con me nelle prossime settimane”, anticipa in un video la figlia d’arte di Mango e Laura Valente, in cui la giovane ex Amici 22 assume le sembianze della popstar del momento imponendosi come una Britney Spears italiana, pronta a intrattenere le folle di fan in ogni parte del Belpaese.

