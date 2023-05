Angelina Mango “Wax? Tra noi fiducia, rispetto e stima”/ “Amici mi ha cambiata…”

Angelina Mango, Amici e il rapporto con Wax

Entrata dopo rispetto agli altri finalisti ad Amici, Angelina Mango si è subito integrata. «Avevo paura, di non riuscire a integrarmi e di sembrare antipatica. Non mi reputavo una persona socievole, ma le cose sono successe da sole. Penso che sia stato anche inevitabile farsi conoscere», racconta la cantante a Verissimo. Ma è strano comunque strano, «perché i rapporti qui si creano in maniera veloce rispetto a come accade fuori». Angelina Mango è soddisfatta della sua esperienza, anche a livello umano: «Non poteva andarmi meglio di così».

Da Silvia Toffanin ha parlato anche del suo rapporto con Wax: «C’è un legame di fiducia, rispetto e stima. C’è molto sostegno, so che posso contare sempre su di lui. Questo da un bel po’ di tempo. Mi ha aiutato tantissimo il fatto che fosse qui». «Pensare che questa storia sia la mia mi rende molto orgogliosa e fiera», aggiunge Angelina Mango quando rivede le immagini del suo percorso ad Amici.

Angelina Mango, musica e famiglia: “Il nostro modo di comunicare”

«Sento che questa esperienza mi ha aiutato tanto. Neanche mi ero resa conto di quanto avessi bisogno di aiuto. Mi ha tolto tanti problemi e dato tante occasioni e regali», prosegue Angelina Mango a Verissimo. Amici è un percorso che l’ha cambiata: «Mi ha sorpreso tutti i giorni, quindi è inevitabile che io sia cambiata, ma è cambiato il mio modo di vedere le cose. Mi sento propensa a cercare le cose belle, a non concentrarmi su quelle brutte. Ho lavorato bene». A Verissimo parla anche del suo rapporto con la musica e la famiglia, essendo nata e cresciuta nella musica grazie ai suoi genitori: «È stato molto naturale l’approccio alla musica. A casa avevo strumenti musicali ovunque, ma non ho mai avuto pressioni dai miei genitori. Era anche un modo di comunicare tra di noi».

