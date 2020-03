Angelina Michelle, Madre natura/ “E’ stata una delle cose più belle” (Ciao Darwin)

Angelina Michelle è la Madre Natura della seconda puntata (in replica) di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate, il varietà condotto da Paolo Bonolis e trasmesso sabato 28 marzo 2020 in prima serata su Canale 5. Questa volta a far sognare i telespettatori sarà la bellissima modella nata in Francia chiamata a ricoprire il ruolo di “Madre Natura” nella sfida tra Family Day contro Gay Pride. Bella da togliere il fiato. Angelina ha immediatamente conquistato l’attenzione del pubblico maschile e non solo. Dopo la sua partecipazione al programma, infatti, la modella è diventata popolarissima sui social dove ha visto crescere a dismisura i suoi follower. Di lei si conosce davvero poco: nata in Francia, ma di origini russe, Angelina è di una bellezza unica. Occhi azzurri, incarnato chiaro e cappelli rosso fuoco: tratti caratteristici di una “Madre Natura” come non si era mai vista prima. Modella molto richiesta in tutto il mondo, Angelina è anche una star dei social dove è seguita da più di 112 mila followers. Grande amante dell’arte, come si evince dal suo profilo, la bella Angelina dovrebbe essere felicemente fidanzata con il modello Norman Theuerkorn.

Angelina Michelle: “I gay no le persone più dolci di sempre”

Su Angelina Michelle, la Madre Natura della seconda puntata di “Ciao Darwin 8te” si conosce davvero poco. Durante la sua partecipazione allo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, la bellissima modella ha rilasciato una breve intervista a Mediaset parlando proprio di questa esperienza televisiva. “Oggi ho vissuto la fantastica esperienza di Ciao Darwin. E’ stato più facile di quanto mi aspettassi, è il mio primo lavoro importante in televisione” ha detto la bellissima modella dai capelli rosso fuoco che si è complimentata con tutto il team di lavoro. “Sono stati molto gentili, ti supportano e ti capiscono , è stata una delle cose più belle successe nella mia vita” ha detto rivelando anche di fare il tifo per la categoria Gay Pride: “lavoro molto nella moda e molti dei miei amici sono gay e sono le persone più dolci di sempre”. Sul finale una inattesa rivelazione sul suo futuro di mamma: “un giorno sicuramente si, una volta mi è capitato per quasi metà anno che nei sogni desideravo rimanere incinta ed ogni volta mi svegliavo con questa calda emozione nel cuore, ma allo stesso tempo mi godo molto la vita, quindi non sarò melodrammatica”.



