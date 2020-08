Angelina, moglie Angelo Vassallo/ “Credeva nella semplicità e cercava di divulgarla”

Angelina è stata la moglie di Angelo Vassalo, sindaco di Pollica ucciso nel 2010 dalla criminalità organizzata e protagonista del film di Rai 1 Il Sindaco Pescatore con Sergio Castellitto. In una lunga intervista ai Granai della Memoria la donna ha raccontato chi era suo marito, specificando anche l’importanza per lui di una dieta mediterranea e di una vita semplice oltre all’attenzione per i più giovani: “Credeva molto nella dieta mediterranea e nella semplicità della vita. Cercava di divulgare queste idee, provando a difenderla con grande volontà. Ha lottato per portare pasti sani nelle scuole, evitando tutte queste merendine e prodotti artificiali”. Un sogno per il quale Angelo ha sacrificato la vita e che sua moglie e i suoi figli vogliono portare avanti per dare un segnale preciso a tutti.

Angelina, moglie Angelo Vassallo: il sogno del Sindaco Pescatore

Il sogno di Angelo Vassallo, sindaco pescatore, è stato portato avanti da sua moglie Angelina e dai figli Antonio e Giuseppina. I tre ora hanno la forza di tenere vivo il pensiero del padre, cercando di riportare al centro della loro città, e più in generale del loro territorio, la dieta mediterranea. Un regime alimentare che è anche vero e proprio modo di vivere, di affrontare le situazioni che giorno dopo giorno ci regala la nostra terra. Proprio per questo l’uomo nel 2010 è stato ucciso dalla criminalità organizzata ufficiosamente per punire un rappresentante delle istituzioni che precedentemente si erano opposte ad alcune pratiche illegali nei confronti proprio dell’ambiente.



