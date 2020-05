Angelo Bagnasco va in pensione/ Chi è Marco Tasca, nuovo arcivescovo di Genova

Pubblicità

Il cardinale Angelo Bagnasco va in “pensione” e lascia la guida dell’Arcidiocesi di Genova per sopraggiunti limiti d’età; suo erede alla guida della diocesi ligure è il francescano Marco Tasca, che è stato infatti nominato da Papa Francesco come nuovo arcivescovo di Genova. Si chiudono dunque quasi 14 anni di ministero episcopale a Genova per Angelo Bagnasco, 77 anni, che era a capo dell’arcidiocesi genovese dal 29 agosto del 2006.

Il cardinal Bagnasco è stato anche presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) dal 2007 al 2017 ed è tuttora presidente dei vescovi europei, carica che manterrà fino al 2021. Bagnasco nelle ultime settimane ha ricordato l’impegno della Chiesa nell’emergenza Coronavirus, mentre oggi ha commentato con grande serenità la sua uscita di scena: “Quando uno non cerca mai niente è libero. Il che non significa essere insensibili, ma avere il dono della serenità. Anche questo momento ci si sente e si sa nelle mani del Signore, quindi siamo in buone mani”.

Bagnasco resterà a vivere nella sua Genova, si propone di dedicarsi maggiormente alla preghiera e alla meditazione, sarà a disposizione “secondo i servizi che ogni sacerdote è chiamato a fare” e ricorda purtroppo momenti difficili nel suo ministero come arcivescovo di Genova, dalle diverse alluvioni alla questione del Ponte Morandi “che è stata una grande frattura che si sta ricomponendo rapidamente e in modo migliore di quello che ci saremmo potuti aspettare”.

ANGELO BAGNASCO IN PENSIONE, MARCO TASCA NUOVO ARCIVESCOVO DI GENOVA

Certamente meno noto è il nome di Marco Tasca, il nuovo arcivescovo di Genova, chiamato a sostituire il cardinal Angelo Bagnasco alla guida della diocesi di riferimento per tutta la Liguria. La biografia diffusa dalla Sala stampa della Santa Sede spiega che padre Marco Tasca è nato a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova), il 9 giugno 1957. All’età di 11 anni entra nell’Ordine dei Frati minori conventuali; il 28 novembre 1981 ha emesso i voti definitivi nell’Ordine Serafico presso la basilica di Sant’Antonio a Padova e ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 19 marzo 1983.

Tra i vari incarichi ricoperti da Padre Marco Tasca, possiamo ricordare che fin dal 1994 è Rettore del Seminario maggiore della provincia italiana di Sant’Antonio di Padova e docente di Psicologia e Teologia Pastorale all’Istituto teologico Sant’Antonio Dottore e al Seminario maggiore di Padova, inoltre è stato Ministro generale dell’Ordine per due sessenni dal 2007 al 2019 e più volte presidente della conferenza dei ministri generali francescani e della Famiglia francescana.

Queste le prime parole del nuovo Arcivescovo eletto di Genova: “Cari fratelli, fin da questo momento chiedo a Dio – e vi invito a chiedere con me e per me – che la mia missione tra voi sia caratterizzata dalla costante ricerca della comunione, del dialogo, della relazione fraterna. Come vostro vescovo, desidero essere padre e fratello, con il cuore sempre aperto all’ascolto e all’accoglienza. Mi affido con tutto il cuore alla vostra preghiera, in attesa di incontrarvi tutti e ciascuno nella bella città di Genova, che da oggi sento anche mia“.



