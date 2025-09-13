Tutto su Angelo Bonsignore, collaboratore e dipendente presente nel testamento di Giorgio Armani: chi è e la cifra monstre ricevuta dallo stilista

Tra i nomi sorprendenti apparsi nel testamento del celebre stilista Giorgio Armani, c’è indubbiamente quello di Angelo Bonsignore. Un nome che molto probabilmente dice poco al pubblico, ma che era molto caro a Giorgio Armani, che infatti gli ha destinato parte dei suoi beni. Al dipendente di Armani, infatti, sono stati destinati oltre novecento mila euro. Una cifra da capogiro pure per un collaboratore storico di Armani, come Angelo Bonsignore.

Dell’uomo sappiamo che ha quarant’anni e che è padre di famiglia. Pare abbia contributo a creare le sneakers del marchio Armani, distinguendosi positivamente. Il fatto che appaia nel testamento dell’uomo di affari conferma il feeling speciale che si era creato tra il dipendente e lo stilista. Non a caso, parliamo di un rapporto lavorativo iniziato più di dieci anni fa.

Angelo Bonsignore, chi è? Tutti i nomi a “sorpresa” presenti nel testamento dello stilista Giorgio Armani

Sbirciando in rete, inoltre, apprendiamo che Angelo Bonsignore, ha collaboratore con Armani anche come modello. Il suo volto appare in diverse sfilate e testimonia ancora una volta, quanto fosse importante e apprezzato dallo stilista. Nel testamento di Giorgio Armani, vi sono ovviamente altri nomi non del tutto noti nel mondo dello spettacolo.

Abbiamo dunque Bianca Morselli, figlia del manager Michele, con una polizza che si aggira attorno al mezzo milione di euro. E ancora troviamo Elisa Ceglie, figlia di Nicoletta Giorgino, e Black Graeme Leslie con cifre altrettanto importanti. La notizia legata ai nomi “inaspettati” presenti nel testamento ha fatto discutere parecchio. E c’è chi tra gli osservatori interessati alla questione non può che prendere atto e riconoscere la generosità di Giorgio Armani.

