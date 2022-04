Angelo Branduardi: “Da bambino ero mascotte delle prostitute”/ “Venivano ai concerti”

Angelo Branduardi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nel primo pomeriggio della giornata odierna, lunedì 4 aprile 2022. Il cantante si è definito “malandrino“: “Tutti gli artisti trasgrediscono qualcosa per poter creare, per poter vedere al di là della porta chiusa. Serve un passo avanti rispetto agli altri”. Rivedendo le sue esibizioni passate, Branduardi ha detto: “Da giovane veramente cantavo male. Fortunatamente con i capelli bianchi l’ugola ha acquisito toni bassi, meno ricercati, più veri. Mi fa una certa impressione rivedermi quando ero poco più che un adolescente. Meglio oggi”.

Il rapporto con la musica di Angelo Branduardi iniziò da giovanissimo: “A cinque anni studiavo già violino. Fui folgorato dalla forma fisica di questo strumento, sinuoso come una donna. Non ho studiato musica antica al Conservatorio, l’ho ascoltata per caso e mi ha conquistato: a tratti può sembrare anche musica d’avanguardia, a tratti anche un po’ insopportabile. A casa mia ho una raccolta di musica gotica che credo che la mia famiglia ormai non regga più. Al mattino ascolto Wagner tutto il tempo”.

ANGELO BRANDUARDI: “ERO LA MASCOTTE DELLE PROSTITUTE DI GENOVA”

Nel prosieguo della sua intervista a “Oggi è un altro giorno”, Angelo Branduardi ha ricordato che nei vicoli di Genova chiedeva a sua mamma chi fossero quelle donne sempre in piedi per la strada: erano prostitute. Un giorno “scappai mentre io e mia madre eravamo al mercato e andai da loro, chiedendo loro cosa facessero. Mia madre, quando mi raggiunse, si scusò con loro: era viola in faccia. In seguito, una di esse mi portò a mangiare il brodo di trippa e divenni la loro mascotte, tanto che si muovevano in massa per assistere ai miei concerti”.

Impossibile poi non parlare del David di Donatello vinto da Angelo Branduardi nel 1983 con il film “State buoni se potete”: “Rivedo queste immagini con un certo stupore fanciullesco, è un tuffo nel passato. Io sognavo di fare musica da film e quando il regista Luigi Magni me lo propose, non ci pensai molto e dissi sì”. Quando Ennio Morricone lo chiamò “fu molto bello. Girammo mezza Europa ed è stata un’esperienza con uno dei più grandi musicisti del Novecento”.











