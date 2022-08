Angelo Branduardi “Depressione? Ho avuto problemi seri”/ “Che tragedia da Lou Reed…”

«Mi sono reso conto che sapeva cose di me quello che io non so». Questo è uno dei motivi per i quali Angelo Branduardi ha deciso di raccontarsi in un libro autobiografico. Il riferimento è a Fabio Zuffanti, che ha avuto l’idea del libro. «Ho parlato ininterrottamente per 18 ore. Ho cercato di ricordare tanti aneddoti e tanti incontri che ho avuto la fortuna di fare», racconta a Tutti Frutti.

"Sono stato un ottimo papà"/ Branduardi: "Splendido rapporto con le mie figlie"

Ad esempio, Angelo Branduardi ricorda la contestazione al concerto di Lou Reed: «Mamma mia… Una tragedia! Quella fu una vera tragedia! Scappammo come James Bond. Tagliammo la grata di areazione e scappammo da lì. È stato un miracolo essere sopravvissuti, per i lacrimogeni. Ai tempi succedeva spesso, non a me forse perché non facevo musica politica, che ai tempi si usava molto. Non mi atteggiavo a star e forse qualcuno mi riteneva un qualunquista». Ma nel libro parla anche della depressione che ha dovuto combattere…

Luisa Zappa, moglie Angelo Branduardi e le figlie Sarah e Maddalena/ "Donna mia" la dedica d'amore

Angelo Branduardi, la depressione e il suo rapporto con la musica

«Racconto dei problemi che ho avuto abbastanza seri di depressione molto grave», spiega Angelo Branduardi a Tutti Frutti. «Purtroppo è una malattia che va curata, che prende un sacco di gente sempre di più. È diventata una malattia alla moda, purtroppo per i tempi che viviamo e per il modo in cui viviamo». In merito alla canzone Fiera dell’Est, rivela un retroscena che riguarda la Rai: «Avevamo pubblicato il singolo, ma era la facciata B. Dopo 7-8 mesi in cui non succedeva niente, Paolo Giaccio, a cui io devo tantissimo, mi disse: “Voi non sapete cosa avete in mano”. Mi fece un servizio bellissimo».

Alla fiera dell'est di Angelo Branduardi/ Significato canzone:"Il mio grano di immortalità. È di tutti"

Questa vicenda, in relazione al suo rapporto con la Rai, resta per l’artista «il punto più alto». Infine, Angelo Branduardi spiega di non sentire la mancanza delle classifiche: «Ci sono stato in mezzo mondo, anche quello fa parte della storia. Ho il mio pubblico fedele, fortunatamente i miei concerti sono esauriti in Europa. Amo tantissimo suonare, soprattutto in questo momento. Non so se farò cd, forse farò dei pezzi da regalare».











© RIPRODUZIONE RISERVATA