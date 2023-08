Angelo Branduardi: “Facevo la rockstar, poi ho deciso di cambiare”/ “Mi sono sentito a disagio”

Angelo Branduardi, nella sua autobiografia, si definisce “cantore del mondo”. “Essendo un uomo inquieto, io cerco la pace, cerco la tranquillità. E il sogno: scrivo alle quattro, alle cinque del mattino, proprio perché in quelle ore non sei proprio in te”, racconta a La Verità. Parlando invece di religiosità, il cantautore spiega: “Io sono un uomo che vive di dubbi, quindi non sono dotato di fede granitica, ma d’altronde chi ha una fede granitica alla fin dei conti, spesso, manco se la merita. Perché se non fai un certo cammino, se non cadi, ti rialzi, credi, non credi… Lo stesso San Francesco si sente in certi momenti abbandonato”.

Gigi Marzullo: "Nella vita ho fatto ciò che volevo fare"/ "Mia mamma mi scambiò per Crozza"

Proprio a San Francesco, Branduardi ha dedicato l’album “L’infinitamente piccolo”: “È stato un uomo straordinario, un poeta: ed è una cosa che dimenticano tutti, è stato il primo poeta della letteratura italiana. Poi mi ha interessato il fatto che tutto nasca dallo scandalo (mi riferisco a quando è si è spogliato di tutto ed è rimasto nudo davanti al padre). La creatività nasce spesso dal tormento e dallo scandalo”.

Marco Marzocca: "Gigi Proietti un pezzo della mia vita"/ "Sono arrivato in tv per caso"

Angelo Branduardi: “Andare in giro a suonare mi aiuta contro la depressione”

Il successo internazionale ha stravolto la vita di Angelo Branduardi, che proprio per sfuggire alla logica del mercato, ha compiuto una scelta controcorrente: “Io ho fatto la rockstar per una ventina d’anni. Mi sono divertito. Poi è cambiato qualcosa. C’è proprio una data: un giorno sono andato a suonare alla Fête de l’Humanité a Parigi, con 120.000 biglietti venduti, più quella parte di pubblico che era entrata di straforo. C’era un palco incredibile. Ecco lì mi sono sentito per la prima volta a disagio. Quando poi c’è stata la festa con la consegna dei vari dischi d’oro, di platino eccetera, io avevo già deciso che non era più la mia strada. Venendo dalla musica classica e avendo avuto un grande successo internazionale, cosa che gli artisti italiani di solito non hanno, ho deciso di cambiare”.

Il Tre al Tim Summer Hits/ Nuovi brani e il sogno di Sanremo: “Tanta gente mi dice…”