Floriana Secondi è sempre più presa del suo compagno Angelo e in una intervista ha rivelato il segreto del loro amore: "Ognuno a casa sua..."

Il vero amore di Floriana Secondi? Si chiama Angelo e lei gli è molto grata perché…

Da diversi anni, ormai, il cuore di Floriana Secondi batte per il compagno Angelo. Grazie al fidanzato ha superato definitivamente alcuni traumi sentimentali del suo passato, frutto di relazioni alquanto turbolenti. Prima di incontrare Angelo, infatti, Floriana aveva vissuto due storie piuttosto agitate con Mirko Fantini, il padre di suo figlio Domiziano, e poi con Daniele Pompili.

Con Angelo, tuttavia, l’ex concorrente gieffina ha trovato l’equilibrio che forse non sperava nemmeno più di trovare. Lontano dal mondo dello spettacolo, lavora come architetto e conosce Floriana da tantissimo tempo, come raccontato dalla stessa Secondi in una intervista di qualche anno fa nel salotto di Barbara D’Urso.

Floriana Secondi racconta la sua vita con Angelo: “Premo per stare di più con lui ma…”

Benché Floriana Secondi e il suo fidanzato Angelo siano legati da tempo, la loro storia non è sbocciata del tutto. Almeno non come ci si aspetterebbe nei percorsi più classici. Infatti l’ex concorrente del Grande Fratello e il fidanzato hanno deciso di non andare convivere, forse per preservare i propri spazi e mantenere una certa indipendenza.

“Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”, ha raccontato felice e orgogliosa Floriana. Per la showgirl, sentire il sostengo incondizionato di Angelo è stato importantissimo, soprattutto nei momenti difficili della sua vita. Oggi si gode il successo televisivo assieme a lui, che l’ha sempre sostenuta e spronata a dare del suo meglio in ogni esperienza lavorativa. I ben informati li descrivono come inseparabili e i fan di Floriana non potrebbero essere più contenti per lei.

