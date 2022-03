Angelo, chi è il compagno di Floriana Secondi/ “Niente convivenza, né figli…”

Floriana Secondi rinuncia alla convivenza con Angelo: “Né figli…”

Angelo è il fidanzato attuale di Floriana Secondi, concorrente dell’Isola dei Famosi. Della sua vita non si sa molto e le informazioni disponibili sono pochissime. Floriana è legata sentimentalmente da 7 anni ad Angelo. Lui è un architetto romano e stando alle dichiarazioni pubbliche di Floriana sembra che tra i due il rapporto di coppia proceda bene. Floriana però aveva messo le mani avanti e in un’intervista di qualche tempo fa aveva rivelato di non pensare alla convivenza e nemmeno ai figli: “Sono molto innamorata…È molto pacato, quando litighiamo urlo da sola. È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi, anche se io premo per stare di più insieme. Però lui è stato tra i primi a credere davvero in me”. Angelo non appartiene al mondo dello spettacolo e per questo motivo preferisce mantenersi lontano dai riflettori. Finora non è apparso nemmeno in studio all’Isola dei Famosi per supportare a distanza Floriana.

La naufraga e Angelo si conoscono però da molto tempo. Infatti nel salotto di Barbara D’Urso Floriana aveva rivelato: “Sono sette anni che stiamo insieme, è una persona che conosco da 18 anni e che amo perdutamente”. Per ciò che attiene alla sfera sentimentale, Floriana Secondi è stata sposata con Mirko Fantini da cui ha avuto il figlio Domiziano, oggi 14enne. In seguito ha avuto una relazione con Khaled Shaban, cantante e ballerino egiziano di 10 anni più giovane, e un’altra molto tormentata con il ballerino Daniele Pompili.

Dopo diverse storie d’amore burrascose e travagliate, Floriana Secondi è riuscita a trovare la serenità accanto ad Angelo. Una storia d’amore non convenzionale considerando la scelta di Floriana di non sposarsi. D’altronde però nella sua vita Floriana ha sofferto molto. Ha dovuto subire anche due aborti spontanei e dopo l’accaduto, Floriana Secondi ha accusato l’ex compagno Daniele Pompili. Il modello e influencer infatti avrebbe minacciato Floriana di pubblicare un video a luci rosse del quale era protagonista su un noto sito internet. Questo poiché la Secondi ha negato ci fosse un vero rapporto tra i due. Insomma un vero ricatto a luci rosse che ha destabilizzato la vita della vincitrice della terza edizione del reality più famoso d’Italia.

Dopo la rottura, inizialmente i rapporti sono molto tesi, ma poi i due hanno deciso di rappacificarsi proprio per il bene di loro figlio. Al Settimanale Visto, Floriana aveva rivelato: “Io e Mirko ci siamo riappacificati solo per amore di nostro figlio. Cerchiamo di essere bravi genitori e ci sentiamo tutti i giorni, ma nulla di più“. Insomma, il benessere del bimbo pare essere al primo posto. Chissà se Floriana ne parlerà all’Isola dei Famosi.











