Floriana Secondi da diversi anni ormai ha ritrovato la serenità sentimentale al fianco del fidanzato Angelo: "E' stato tra i primi a credere in me"

Floriana Secondi e il misterioso fidanzato Angelo: chi è e di cosa si occupa il compagno dell’ex gieffina

Da diversi anni, ormai, nella vita di Floriana Secondi c’è il fidanzato Angelo. Ha fatto breccia nel suo cuore dopo la storia d’amore finita male con l’ex compagno Daniele Pompili, ma i due si conoscono da oltre vent’anni. In una intervista rilasciata qualche tempo fa in tv a Barbara D’Urso, l’ex vincitrice del Grande Fratello ha esaltato il suo rapporto con il fidanzato, con cui la stima e l’ammirazione reciproca non sono mai mancati.

“E’ una persona che conosco da anni e che amo perdutamente”, le sue parole. L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi si sente serena e felice al fianco di Angelo, anche se vorrebbe trascorrere più tempi insieme. Ciò che la showgirl riconosce al compagno è di aver creduto in lei, quando in pochi sembravano farlo. “Angelo è stato tra i primi a credere davvero in me”, spiega Floriana Secondi.

Floriana Secondi, l’amore turbolento con Daniele Pompili prima di Angelo: la gravidanza interrotta e la rottura

Del fidanzato di Floriana Secondi non si hanno moltissime informazioni, questo perché non è un personaggio del mondo spettacolo e al contrario della compagna è molto riservato. “È più grande di me. Niente convivenza, niente figli tra noi…”, ha raccontato l’ex gieffina. Come accennavamo precedentemente, prima di innamorarsi di Angelo, Floriana è stata fidanzata con Daniele Pompili.

Con l’ex compagno, Floriana ha condiviso un’esperienza molto triste, ovvero la gravidanza interrotta a causa di un aborto, di cui almeno in parte la showgirl ritiene responsabile Daniele Pompili. Oggi, ad ogni modo, l’ex concorrente del Grande Fratello, ha voltato pagina e trovato il suo equilibrio perfetto con Angelo.

