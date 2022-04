Angelo, compagno di Floriana Secondi/ Chi è? “Lo amo ma niente figli o convivenza…”

Questo pomeriggio le vicende dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” tornano al centro delle cronache di “Verissimo”: infatti nel salotto tv di Canale 5 ci sarà anche Floriana Secondi come ospite di Silvia Toffanin. La 44enne romana, vincitrice della terza edizione del “Grande Fratello” nel lontano 2003, racconterà la sua esperienza di naufraga nel survival show e sicuramente accennerà anche alla sua vita privata dal momento che la permanenza sull’isola ha fatto accendere anche i riflettori sul suo compagno Angelo.

Leonardo Pieraccioni, chi è/ Non solo cinema, ma c'è un progetto teatrale nella sua mente

Come si ricorda, alcuni interventi in tv dell’uomo che oramai sta da sette anni assieme a Floriana avevano fatto discutere dato che il diretto interessato aveva di fatto giustificato la sua eliminazione dal programma, spiegando che la Secondi era indifendibile a causa dei litigi avuti con tanti altri concorrenti. Chi è dunque quest’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore ma che non ha avuto certo dei peli sulla lingua nel commentare il percorso di Floriana a “L’Isola dei Famosi?”. Andiamo con ordine: dopo la fine del matrimonio con Mirko Santini (da cui aveva avuto il suo primogenito e unico figlio, Domiziano) e la love story con Davide Pompili, l’ex gieffina era stata anche col più giovane Khaled Shaban, prima di fidanzarsi con quest’architetto capitolino molto più grande di lei e di cui sappiamo a dire la verità poco.

Carolina Marconi, chi è il suo dramma/ "Un anno fa è iniziata la mia battaglia"

CHI E’ ANGELO, IL COMPAGNO DI FLORIANA SECONDI? “LO AMO, MA NIENTE CONVIVENZA O FIGLI…”

Angelo conoscerebbe oramai da più di diciott’anni la sua Floriana anche se la loro relazione è cominciata solamente molto tempo dopo: l’uomo è una presenza costante nella vita di lei e di suo figlio Domiziano, anche se di lui non si conosceva nulla prima dei collegamenti fatti col programma condotto da Ilary Blasi. In diretta da Milano, Angelo aveva ammesso di esordire di fatto sul piccolo schermo facendo una sorpresa alla sua ‘Flo’: “Lo amo perdutamente” aveva detto la diretta interessata raccontando qualcosa in più della loro relazione, pur mettendo in chiaro che almeno per lei non ci sono più matrimoni in vista. “Niente convivenza e niente figli tra di noi, anche se io premo per stare di più insieme” aveva aggiunto.

Teresa Magni, la fidanzata di Leonardo Pieraccioni/ È arrivato il debutto social

“Angelo? Lui è stato uno dei primi credere davvero in me” ha spiegato Floriana durante la sua esperienza nel reality, quasi a voler controbilanciare le precedenti affermazioni forse un po’ distaccate nei confronti dell’uomo che, pur amando, non ha intenzione di sposare. Nessuno screzio tuttavia tra i due e nemmeno dissapori per il giudizio tranchant che Angelo aveva dato a proposito dell’eliminazione della sua compagna. “Non è che uno deve difendere per forza a spada tratta la sua donna!” aveva sbottato Angelo, ammettendo però che forse qualcuno gliel’aveva fatta pagare per il suo carattere forte e che, senza di lei, “L’Isola” perdeva comunque una protagonista importante.











© RIPRODUZIONE RISERVATA