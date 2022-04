Angelo, compagno Floriana Secondi/ “Ci siamo conosciuti dopo il Grande Fratello e…”

Per la prima volta Angelo, il compagno di Floriana Secondi, ha deciso di mostrarsi in pubblico e lo ha fatto lunedì, all’Isola dei Famosi. L’uomo ha supportato la compagna in un momento abbastanza complicato, non l’unico di Floriana in questo inizio di avventura. Angelo l’ha infatti spronata ad andare avanti e ad abbandonare il nervosismo che l’ha caratterizzata in queste prime settimane e, probabilmente, tornerà a farlo anche nelle prossime puntate del reality condotto da Ilary Blasi.

Angelo si è però mostrato anche in collegamento a Pomeriggio 5 dove, a Barbara D’Urso, ha raccontato com’è iniziata la storia d’amore con Floriana e come il loro primo incontro risalga a molti anni fa, quando la Secondi aveva appena ottenuto il grande successo grazie al Grande Fratello.

Angelo e il primo incontro con Floriana Secondi

“Lei aveva da poco vinto il Grande Fratello e venne a fare questo spettacolo con Enzo Salvi e poi finì lì. – ha raccontato Angelo a Pomeriggio 5, per poi spiegare – Io dissi anche ‘Sì è brava, però se la tira un po’ troppo’. Poi sono passati tanti anni e venne il suo manager a propormi un altro spettacolo con Floriana. Io non ero convinto allora lui mi fece parlare con lei. Da una cosa nasce l’altra, andammo a cena e iniziammo a conoscerci…” Da questa conoscenza è poi iniziata la storia d’amore che dura ancora oggi.

