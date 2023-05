Angelo Costabile concorrente dell’Isola dei Famosi?/ L’ex di Corinne Clery svela…

Angelo Costabile e la fine della storia con Corinne Clery

Angelo Costabile, l’ex fidanzato di Corinne Clery, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Novella 2000 svelando dettagli inediti sulla fine della loro storia. Angelo ha raccontato che la scelta di mettere un punto alla relazione è stata di entrambi, ma l’atteggiamento assunto, poi, dalla Clery, lo avrebbe infastidito. “Mi ha bloccato ovunque, social, telefono, senza alcuna spiegazione”, racconta. “Non me lo sarei mai aspettato e non nascondo di essere rimasto senza parole. Vi posso dire che ormai sono cinque anni che non ci sentiamo”, aggiunge.

L’Isola dei Famosi potrebbe così offrirgli la possibilità di avere un confronto con Corinne, ipotesi che, qualora dovesse concretizzarsi, accoglierebbe a braccia aperte. “Provo grande stima per Corinne, le voglio bene. Sarebbe necessario un confronto di persona. Certe cose non possono restare sospese. Ovviamente non conosco la sua reazione, potrebbe darle fastidio, ma anch’io ho una dignità e va rispettata”, spiega.

Angelo Costabile: ecco perchè parteciperebbe all’Isola dei Famosi

Oltre che per avere un confronto con l’ex Corinne Clery, Angelo Costabile parteciperebbe all’Isola dei Famosi soprattutto per se stesso e la propria carriera. “Magari faccio un appello. Facevo l’attore e per non passare sempre per l’ex di Corinne mi sono preso una lunga pausa. Oggi mi sto occupando della villa comprata vicino al Vaticano. Vorrei farmi conoscere per chi sono io realmente. Non sono un principiante e so di poter far tanto”, spiega a Novella 2000.

E tra tutte le naufraghe presenti in Honduras, chi suscita la sua curiosità? “Non posso nascondere che mi piaccia molto la modella Helena Prestes“ – ammette Angelo. Tra gli altri naufraghi, inoltre, “apprezzo Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. L’idea di portare una coppia omosessuale in un contesto così popolare come l’Isola dei Famosi è stato geniale. I preconcetti non mi sono mai piaciuti”, conclude.

