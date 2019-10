Angelo Costabile/ “Dopo Corinne Clery sono casto. Ora cerco…” (Pomeriggio 5)

Angelo Costabile, ex fidanzato di Corinne Clery, ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi, lunedì 28 ottobre, parla della scelta di essere casto. Da quando è finita la storia d’amore con l’attrice, circa due anni fa, Angelo Costabile non ha più avuto rapporti sessuali come ha confessato lui stesso ai microfoni al settimanale Nuovo. “La scorsa estate io e Corinne abbiamo messo fine alla nostra relazione. La passione tra noi si era spenta e così siamo diventati come fratello e sorella” – ha raccontato l’ex fidanzato della Clery. Poi ha aggiunto: “sono casto da due anni e ho gli ormoni in subbuglio . Però, anche se non è facile, sono fedele alla mia scelta, mi sfogo con lo sport“. Nonostante tutto, Angelo si sente finalmente pronto per voltare pagina e tuffarsi in una nuova storia d’amore.

ANGELO COSTABILE: “CERCO UNA BABY FIDANZATA”

Dopo la storia con Corinne Clery, durata ben nove anni, Angelo Costabile vorrebbe innamorarsi ancora. “Dopo l’esperienza con una donna matura come Corinne, vorrei una relazione con una ragazza più giovane di me, anche di dieci anni”, ha svelato a Nuovo. Fino a quando non troverà l’amore vero, però, Angelo è deciso a restare casto, ma perchè ha fatto questa scelta? “Per rispetto della donna che ho amato con tutto me stesso. non è che quando una relazione comincia a vacillare o finisce, un uomo debba subito trovarsi un’altra e gettarsi tra le braccia della nuova donna per consolarsi. Per me non esiste il sesso senza amore” – ha spiegato Costabile a Nuovo. Poi ha aggiunto: “non ho intenzione di rimanere casto a vita e sono pronto ad innamorarmi di nuovo anche se non posso prevedere quando questo accadrà. non dipende solo da me, ma anche da chi incontrerò sulla mia strada”, ha concluso.

