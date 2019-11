Angelo Costabile shock: “Sequestrato e ricattato”/ “Volevano sgozzarmi col coltello!”

Un racconto shock quello fatto da Angelo Costabile su Instagram. Con un lungo post, l’ex fidanzato di Corinne Clery ha svelato di essere stato sequestrato nella sua auto e poi minacciato con un coltello da un uomo che cercava da lui denaro. Momenti di grande paura che per fortuna non hanno avuto brutte conseguenze per lui. Ecco cosa ha infatti raccontato Costabile: “Ieri notte sono stato sequestrato in macchina mia per oltre un’ora da un tossico” ha esordito. Da qui l’inizio dell’incubo: “mi ricattava con un coltello alla gola, ho mantenuto la calma cercando di capire cosa volesse – e spiega – era talmente fatto che non si capiva una parola, voleva i soldi, non avevo niente addosso, mi diceva che se non gli dessi 20€ mi avrebbe spaccato la macchina e mi sgozzava la gola come un maiale”.

Angelo Costabile, il racconto shock: “Voleva sgozzarmi come un maiale”

A questo punto Angelo Costabile racconta di aver assecondato la richiesta del tossico che lo teneva in ostaggio: “ho girato 3 banche per prelevare sti benedetti soldi, – ha ammesso nel lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, – le prime due non riconosceva la carta, la terza finalmente sono riuscito”. L’uomo non si è arreso: “io speravo che mi seguisse così le telecamere delle banche lo riprendevano, ma lui è rimasto inchiodato in macchina ad aspettare, avevo un grosso bastone nel bagagliaio, ma ho contato fino a tre ed ho detto chi cazzo me la fa fare per 20 euro rovinarmi la vita, meglio prevenire che curare!” Una terribile disavventura che, a quanto pare, si sarebbe dunque conclusa con la consegna dei 20 euro.





